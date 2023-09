La alianza Fuertes y Club Deportivo Fortín camina con paso firme y prueba de ello fue que en la primera visoria se dieron cita más de 70 pequeños entre 11 y 13 años para formar parte de este nuevo proyecto. El proyecto ratificado por los contadores Héctor Eduardo Ruiz y Salvador Aparicio es ambicioso y viable, pues ambos son triunfadores, saben y cono-cen de futbol, por lo que el éxito puede llegar. En el campo Cándido Aguilar se llevan a cabo las visorias para armar los equipos de la sub 11 y sub 13 Fuertes CDF que competirá en la próxima temporada de la Liga Nacional Scotiabank.



Se informó a Nuevo Sol y Foro Deportivo que los entrenadores de Fuertes CDF sub 11 y sub 13 serán José Lucas y Antonio ’El Toro’ Martínez, a quie-nes se les deberán sumar auxiliares, entrenadores de porteros y preparado-res físicos, pues el proyecto es grande.



Los primeros pasos que se han dado en este proyecto son firmes de cara a la temporada de la Scotiabank que arrancará en octubre, por lo que en breve se darán a conocer los uniformes de lo que será Fuertes CDF, que va por to-das las canicas con Ruiz-Aparicio al frente.