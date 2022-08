Marina, Ejército y Guardia Nacional, entre las de mayor confianza del país; las Policías, la segunda peor

La Guardia Nacional no va a militarizarse. Instruir mediante decreto dicha condición por parte del presidente de la República provocaría una controversia constitucional que el Poder Judicial echaría para atrás. No está de más sin embargo, analizar la propuesta de manera fría más allá de sesgos ideológicos.



Como se dijo, la única forma de que el proyecto camine es vía reforma constitucional. Si bien ha habido cerca de 300 enmiendas al ordenamiento sólo en los últimos 20 años -o 500 en los últimos 35-, en este momento la oposición no aprobará ni esa ni cualquier otra propuesta emanada del ejecutivo.



De hecho, constitucionalmente, las leyes no están hechas para un escenario actual con dos bloques políticos adversos ente sí: incluso si en las pasadas elecciones uno solo de los bloques partidistas hubiera ganado todas y cada una de los distritos competidos por mayoría relativa, aún así estaría impedido para hacer reformas constitucionales porque en el reparto de plurinominales hay un impedimento para que gocen de mayoría calificada. Podrá ser injusto para la autodeterminación de un pueblo en diversos escenarios, pero así es.



Ahora bien, entrando de lleno al asunto ¿es tan malo que una institución concebida como civil se militarice? Preguntemos a los mexicanos.





La encuesta de opinión pública realizada por México Elige este mismo mes destaca que sólo 5 instituciones del estado mexicano gozan de un nivel de confianza mayor al 50% y dentro de ellas se encuentra la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional.



La Marina de hecho, es la institución con mayor confianza del país; el Ejército, subordinado a la Marina, está en cuarta posición y finalmente la Guardia Nacional en séptima. En contraparte la Policía es la segunda institución más desacreditada del país, solamente por encima de los Sindicatos.



Bajo ese tenor, es claro que existe mayor confianza de los mexicanos en militarizar una institución ciudadana que en ciudadanizar a los militares. Pese a ello, el presidente -para bien- lo ha hecho al revés.



Hace décadas que la armada nacional no es la institución que salvaguarde la soberanía del país ante una posible invasión extranjera, no porque hallan renunciado a su razón de ser, sino porque simplemente no ha habido una ni existen las condiciones para que la haya en un futuro cercano o lejano. Las fuerzas armadas pues, han sido ocupadas para auxiliar a los civiles en labores de combate al crimen organizado y hasta de protección civil.



Por supuesto el actual ejército no es el mismo que el que se tenía antes de 2018. Antes de la actual administración y auxiliaban a las fuerzas policiales ante la amenaza de grupos criminales armados pero también les daba lo mismo abrir fuego contra opositores, líderes sociales, estudiantes, etc. Así pues, antes de hacer una propuesta tan temeraria como la de legar a una institución civil a los castrenses, se reformó al ejército y se reivindicó su labor con la sociedad.



Dejar a la Guardia Nacional en manos del ejército actual -que no es el mismo que el anterior- para que auxilie a las policías estatales y municipales no luce como una militarización del país, pero tampoco ello se aprecia como suficiente para atacar el problema de inseguridad que aqueja a todos, pues entre uno de sus ejes más preocupantes -que no el único-, se encuentra que la delincuencia está entrañada en los mandos policiales; así pues, la anhelada profesionalización de los agentes que no ha podido materializarse a través de los años, debería de ser igual de importante que la propuesta realizada sobe la Guardia Nacional.



ATIZOS

La población en general, no lleva la misma tendencia que los medios en cuanto a la propuesta de la Guardia Nacional.