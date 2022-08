Mariana y Samuel ya no necesitarán tomar prestados a niños del DIF para sus tomas

A través de redes sociales el gobernador de Nuevo León y su esposa la influencer Mariana Rodríguez dieron a conocer que están en la espera de su primer hijo, por lo que dejarían de ocupar a los niños del DIF para las fotos aún cuando les advirtieron en repetidas ocasiones la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León que es una violación a los derechos de los niños.



"Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3, tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@", escribieron en la publicación.





La anterior noticia dejaría entrever que el gobernador y su esposa dejarían de tomar prestados a niños del DIF como ocurrió en enero del presente año que fueron criticados luego de llevarse a un bebé del DIF a su casa durante un fin de semana, indicando que obtuvieron un permiso de convivencia familiar, que consiguieron en el DIF estatal.





Si bien la Procuraduría de Protección y el Director del Centro de Atención Integral al Menor y la Familia del estado de Nuevo León les otorgaron el permiso para que el niño quedara bajo resguardo de Mariana Rodríguez y Samuel García como “medida especial”, no se presentó evidencia que acredite que la medida se emitió con las formalidades que exige la ley, apegada al interés superior del niño.



La dependencia del DIF también señaló que en el sistema jurídico mexicano no existe la figura de “adopción temporal”. También la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), del Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF ) determinó que la “medida especial” que obtuvo el gobernador para llevarse al menor del Centro de Asistencia social no solo es ilegal sino que puso en riesgo la privacidad del menor al exponer masivamente su imagen y datos personales.



Aunque dicha situación llamó la atención de diversas autoridades y fueron investigados por ​haber violado algunas leyes de protección a los derechos de niños y niñas, la pareja no dejó de convivir con el bebé y otros menores del DIF, llevándolos fuera de las instalaciones y los expusieron en redes sociales.



Ignorando a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) a finales de julio Rodríguez Cantú publicó fotos en Instagram donde se ve al bebé Emilio, a quien meses atrás decidió “adoptar” por un fin de semana, y a otro niño, conviviendo con el gobernador y la influencer durante el juego de Tigres.





Aún cuando en julio de 2022, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León concluyó que se violaron los derechos humanos del menor y pidió a la pareja que borrara de sus redes sociales las imágenes del pequeño.



En ese entonces, la Comisión concluyó que el DIF violó los derechos del niño a la intimidad, a la dignidad y a una vida libre de violencia, al permitir que la pareja lo “adoptara” por un periodo de tres días.



“Es obligación de las autoridades del Estado mexicano implementar medidas que eviten la repetición de actos violatorios de derechos humanos y contribuir a la prevención de dichas violaciones, así como adoptar medidas para hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos y se exponen las vías por las que se vulneran los derechos a la intimidad y a la protección de los datos personales de niñas, niños y adolescentes”, informó la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.



La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició una queja de oficio que derivó en recomendar a Mariana Rodríguez y al gobernador que se abstuvieran y eliminaran de manera inmediata “las publicaciones, imágenes, videos e información relacionada con este caso o de cualquier niña, niño o adolescente que se encuentre a cargo del DIF, y no haya sido protegida su imagen”. Además, ordenaron a la institución que fuese creado un fideicomiso para reparar los daños que habría recibido el menor luego de haberlo sustraído de las instalaciones. Resaltaron que en caso de que Mariana y Samuel se monetizaran las publicaciones tanto en la cuenta oficial del gobernador como de la influencer, el 100% del dinero tendría que ser enviado al fideicomiso.



Posteriormente a finales de julio del presente año, luego de que se apreciara una lluvia en Monterrey tras meses de sequía, la influencer publicó en redes sociales una foto en la lluvia junto con tres niños jugando sin zapatos en las instalaciones del DIF.