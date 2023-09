María Félix ya tiene su propia muñeca Barbie

Como si la fiebre por Barbie no fuera lo suficientemente grande, la noticia de que María Félix ya tiene su propia muñeca cortesía de Mattel, no hizo gritar de emoción, y por supuesto, preparar la tarjeta para agregarla al carrito de compras ahora mismo.

La muñeca más famosa de todos los tiempos no para de hacernos felices y en esta ocasión no sólo se trata del hype que estamos viviendo por su más reciente película, pues no conforme con habernos volado la cabeza al enterarnos del lanzamiento de Barbie “Rarita”, Mattel acaban de lanzar una muñeca inspirada en una de las actrices más importantes del cine de oro mexicano: María Félix.