Marcharon 120 mil para que los consejeros del INE no sean electos vía votación

Tras haber una polémica en cuanto al número de manifestantes que asistieron a la marcha para "Defender al INE" el pasado 13 de noviembre, toda vez que las cifras dadas por los actores, según su conveniencia, van desde las 12 mil y hasta las 640 mil, se halló que, siendo generosos en el cálculo, para no minimizar una expresión social, habrían asistido un máximo de 120 mil personas.



Y es que el día de ayer manifestantes identificados con la oposición en México se dieron cita en la Ciudad de México para realizar una marcha cuyo objetivo es el de conservar una serie de privilegios para los actuales funcionarios del organismo electoral así como impedir a toda costa que los consejeros lleguen vía democrática. También buscan que se impida la reducción de plurinominales. Todo lo anterior bajo el temor de que las instituciones se formen conforme la voluntad del pueblo.



Miles de simpatizantes de la iniciativa "Yo Defiendo al INE" comenzaron a congregarse desde las 9 de la mañana del domingo en el Ángel de la Independencia. En el lugar no pasaron desapercibidas pancartas que remarcaban el clasismo y la discriminación que ya había anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador con anterioridad en la conferencia de prensa.



Uno de los más señalados fue quien es considerado entre los máximos promotores de la marcha, el magnate Claudio X. González quien puso un cordón para separarlo de todos los demás asistentes en la marcha del INE, de acuerdo con diversos medios de comunicación. Asimismo, a lado de una pancarta que decía ’Yo defiendo al INE y no soy clasista’, con la misma tipografía y paleta de colores, había otra que decía ’El INE no se toca. Mejor vete a tu rancho’.



También varios medios de comunicación dieron a conocer un posible acarreo, ya que en un video se muestra a Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón por el PAN, dirigiendo brigadas en apoyo a la manifestación, así como en otro momento capturaron una fotografía donde se puede apreciar a una mujer entregando dinero en efectivo a varios asistentes.



En la manifestación se encontró José Woldenberg, exconsejero del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), quien celebró la participación de miles de mexicanos durante la marcha, quien se sinceró que estaban defendiendo sus "derechos" y llamó a no destruir el INE. “Estamos aquí defendiendo nuestros derechos”, aseguró.



Tras más de dos horas, concluyó la marcha en la Ciudad de México (CDMX). De acuerdo con los monitoreos de la movilización desde la capital mexicana.



Las Cifras de la marcha



El Frente Cívico Nacional, organización que convocó a la movilización de este domingo, publicó una serie de fotos acompañadas de la frase “Medio millón por nuestro futuro. Medio millón por nuestra patria”.



El ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y actual director de la consultora GEA, Guillermo Valdés Castellanos, publicó en redes su metodología para determinar que fueron 640 mil personas a la manifestación, donde resalta que se encontraban cuatro personas por metro cuadrado.



"Entre la glorieta de la Diana al monumento a la revolución son 4 kilómetros. Cuatro mil metros lineales. El ancho de los carriles de Reforma más las banquetas son alrededor de 40 metros. Si multiplicamos 4 mil por 40 son 160 mil metros cuadrados. Si estimamos cuatro gentes por metro cuadrado tendremos 640 mil marchantes", expresó.



Les explico mi cálculo de asistencia a la marcha en defensa del INE. Entre la glorieta de la Diana al monumento a la revolución son 4 kilómetros. Cuatro mil metros lineales. El ancho de los carriles de Reforma más las banquetas son alrededor de 40 metros. — Guillermo Valdés Castellanos (@gvaldescas) November 13, 2022



Por su parte, a través de redes sociales, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, reportó que asistieron entre 10 mil y 12 mil personas.



Señaló que las autoridades capitalinas dieron seguimiento a la “movilización de hoy contra la reforma electoral” desde el Centro de Monitoreo, reportando saldo blanco al finalizar la manifestación.



Desde el Centro de Monitoreo dimos seguimiento a la movilización de hoy contra la reforma electoral. Asistieron entre 10 mil y 12 mil personas. Se reporta saldo blanco. pic.twitter.com/r0ztUA76Fe — Martí Batres (@martibatres) November 13, 2022



La cifra reportada por el Gobierno de la Ciudad de México es tan solo el 2.4% del número que manejaron los organizadores.



Sin embargo la aseveración de ambas partes dista de la realidad; de acuerdo con el Google Maps la distancia entre la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución es de 2.3 Km, en calles de 40 metros de ancho, lo que da 92 mil metros cuadrados.



Lo anterior significaría que estuvieron 92 mil personas en las calles, siendo generosos, suponiendo una densidad promedio muy alta; a ello se sumarían las posiblemente 30 mil personas que se encontraban en el monumento.



Es así que las cifras se estiman hasta un máximo de 120 mil manifestantes, lejos de los 12 mil que dijeron las autoridades, pero más de 5 veces menos de lo que afirmaban bots en Twitter.

Por su parte, a través de redes sociales, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, reportó que asistieron entre 10 mil y 12 mil personas.Señaló que las autoridades capitalinas dieron seguimiento a la “movilización de hoy contra la reforma electoral” desde el Centro de Monitoreo, reportando saldo blanco al finalizar la manifestación.La cifra reportada por el Gobierno de la Ciudad de México es tan solo el 2.4% del número que manejaron los organizadores.Sin embargo; de acuerdo con el Google Maps la distancia entre la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución es de 2.3 Km, en calles de 40 metros de ancho, lo que da 92 mil metros cuadrados.Lo anterior significaría que estuvieron 92 mil personas en las calles, siendo generosos, suponiendo una densidad promedio muy alta; a ello se sumarían las posiblemente 30 mil personas que se encontraban en el monumento.Es así que las cifras se estiman hasta un máximo de 120 mil manifestantes, lejos de los 12 mil que dijeron las autoridades, pero más de 5 veces menos de lo que afirmaban bots en Twitter.