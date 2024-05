Mantiene reunión Andrés Velázquez con integrantes del SME

Ante integrantes del SME y de la Asociación Nacional de Usuarios en Pachuca, el candidato de la 4T reconoció la lucha de la organización sindical y expresó que el movimiento de la 4T es impulsado por las mujeres y hombres en el país, por todos aquellos que en su momento defendieron las causas sociales y que gracias a ello, Andrés Manuel López Obrador es nuestro presidente.



El abanderado de la 4T pidió la confianza y el voto para todo MORENA, así como para los compañeros que buscan las senadurías, las diputaciones federales, locales, y la presidencia municipal de Pachuca. Agregó que fue invitado a la asamblea quincenal del SME para presentar su proyecto, a más de 40 días de campaña, y les mencionó a los asistentes los recorridos hechos por calles de los barrios altos, de las colonias y fraccionamientos, así como la visita a los comercios y locatarios del Centro Histórico y de los mercados.



Además, reconoció el abandono y el rezago en el que se encuentran estas zonas y el Centro Histórico.



’No soy ajeno a la lucha social, porque pertenezco a los barrios, crecí en Palmitas, conozco el Atorón y sé de las problemáticas de cada uno de los barrios, por lo que pido su apoyo para que la próxima jornada electoral, sea todo por Morena, a través del movimiento pacífico y democrático logre que ocupar un lugar en el Congreso del Estado y transformemos Pachuca para beneficio de las familias que menos tienen’, enfatizó.



Con los proyectos encabezados por la candidata, Claudia Sheinbaum Pardo, las mujeres, los jóvenes y adultos mayores –expresó- tendrán una gama de oportunidades para tener empleo, becas de estudio, las pensiones que tanto ayudan.



’La candidata ha establecido las becas para los niños, la pensión para mujeres de 60 años en adelante, así como la continuidad del proyecto a través del segundo piso de la transformación, con lo que apoyaremos a nuestro gobernador, Julio Menchaca Salazar para que llegue el movimiento transformador a Pachuca’.



Los presentes, solicitaron al candidato de Morena a diputado local del distrito 13 por Pachuca, no olvidarse de ellos, una vez que obtenga su lugar en el Congreso, a lo que Velázquez Vázquez reafirmó que la sede del poder legislativo será de puertas abiertas, que no dejará de lado sus propuestas.



Además los representantes sindicales, le solicitaron su intervención para conocer el estado en el que se encuentran las peticiones hechas por la Asociación de Usuarios a Nivel Nacional, en su representación Pachuca y qué tiene que ver con las condiciones laborales de algunos ex empleados.