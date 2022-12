Manda Menchaca mensaje a colaboradores: no soportaremos la corrupción

Durante la presentación de las aplicaciones móviles ’Tu policía te acompaña’ y ’Llamada Segura’ por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Hidalgo (SSPH), el gobernador de la entidad Julio Menchaca Salazar, dio un mensaje a colaboradores sobre que Hidalgo atraviesa por una etapa histórica en donde no se tolera la corrupción.



En la presentación de aplicaciones móviles el gobernador señaló que estas acciones conforman estrategias específicas para cambiar el rostro de la seguridad pública, que, durante muchos años, ha generado desconfianza en la ciudadanía a causa de la corrupción e impunidad del viejo régimen.



’No es motivo de discurso, se trata del compromiso de utilizar correctamente el recurso’, explicó al momento de insistir en que las y los servidores públicos no contarán con segundas oportunidades en caso de hacer un mal uso de sus funciones.



Respecto al lanzamiento de estas aplicaciones móviles, el secretario de Seguridad Pública del estado de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, subrayó que para restablecer la paz se han trazado los siguientes ejes: capacitación y dignificación de los cuerpos policiacos, reconstruir la confianza ciudadana, prevención del delito y la atención de estas infracciones con apoyo de herramientas tecnológicas.



Informó que la aplicación móvil ’Tu policía te acompaña’ busca ofrecer acompañamiento y resguardo policial al momento de realizar movimientos de altas sumas de efectivo a la ciudadanía que así lo solicite a través del número 771 797 5899 o del correo electrónico aseh.seguro@hidalgo.gob.mx.



Mientras que ’Llamada Segura’ permitirá disminuir la extorsión telefónica pues, al recibir una llamada, notificarán a la o el usuario si el número está identificado como un número de extorsión.



Jaime Pérez Suárez, presidente municipal de Tlaxcoapan, lamentó que en el pasado autoridades municipales actuaran en agravio de la sociedad, ’por estas acciones dos presidentes se encuentran inhabilitados, por lo que quiero agradecer la intervención del gobernador en estos temas para que exista justicia’, manifestó.



Al finalizar este encuentro, Menchaca Salazar invitó a las y los asistentes a denunciar cualquier acto de corrupción.



Por otra parte, la presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, Edda Vite, en compañía de Oralia Vega, coordinadora de la Junta General de Asistencia y Covadonga Prieto, presidenta del AMANC; realizaron un recorrido por las instalaciones de la asociación civil con el objetivo de reconocer los procesos de atención que se ofrecen a las familias que se hospedan en el centro asistencial.



Durante su visita Edda Vite manifestó la voluntad del Sistema DIFH para establecer lazos de apoyo con AMANC y las diversas asociaciones civiles cuyo interés máximo es el cuidado y protección de los grupos más vulnerables.



En este caso, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer brinda un espacio hogareño por tiempo indefinido a niñas y niños con cáncer que son atendidos en el Hospital del Niño DIF ubicado en Pachuca para que no abandonen su tratamiento por razones de movilidad.

Del mismo modo se otorga hospedaje a las madres y padres de familia que acompañan a sus hijos durante el tratamiento oncológico, recuperación y reinserción en la vida cotidiana.



Desde 2008 la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer realiza una labor sin fines de lucro por medio de una metodología integral que incluye; campañas de detección oportuna; hospedaje y alimentación; banco de medicamento estudios y prótesis; apoyo emocional; traslados a hospitales y comunidades; talleres recreativos y formativos; apoyo a unidades de cuidados paliativos y actividades de esparcimiento.



En ese sentido Edda Vite confirmó la capacidad de la organización para seguir desarrollándose como una instancia de protección al acceso y derecho a la salud para las niñas y niños hidalguenses: ’Tuve oportunidad de ser vicepresidenta durante tres años así que estar aquí me trae grandes recuerdos de haber trabajado e iniciado la construcción de este albergue. Me da mucho gusto ver que el trabajo sigue, conocer de qué manera está funcionando, cuántos niños y papás se están recibiendo de manera constante’.



Actualmente AMANC Hidalgo acopia y vende material de reciclaje bajo el lema ’Para ti es basura, para mí es salud’ con el fin de generar fondos para acoger a 36 menores con diagnóstico de cáncer, así como a uno o dos familiares cercanos que les acompañen durante su estancia en el centro asistencial.