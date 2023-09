Mánager de "Yahritza y su Esencia" no entiende por qué mexicanos se ofendieron "por algo tan minúsculo"

Romina Andrea Magorno-Ayala, mánager de la agrupación de regional mexicano ‘Yahritza y su Esencia’ afirmó que no entiende por qué los mexicanos se ofendieron tanto por lo que dijo la banda sobre la comida del país azteca.

En el mes de agosto, Jairo, Mando y Yahritza Martínez visitaron la Ciudad de México para hacer promoción a la banda, sin embargo, los estadounidenses fueron duramente criticados luego de que Mando afirmó que no le gustaron los alimentos que probó en la ciudad y que prefiere los que come en EU.

“Lo que no entiendo es por qué se ofenden tanto por algo tan minúsculo como la gastronomía. Y me hace reír mucho porque yo voy a México por lo menos dos veces al mes y cada otra tienda en Avenida Reforma y en donde sea, es un Carl’s Junior, un Kentucky Fried Chicken, un Shake Shack, un esto y lo otro”, afirmó la mánager Magorno-Ayala.

“Obvio mantienen abierto porque se consume Little Caesar’s, Domino’s, todo eso, entonces por qué se ofenden tanto, a una manera de que quieren hacer daño, cuando no es tan severo”, agregó.

“Yo voy a México y cuando voy a comer me dicen ‘¿te gusta el picante?’ -Sí, sí me gusta el picante-, pero me traen un picante que esta p**a madre y yo no puedo con eso”, explicó en una transmisión en vivo realizada en su cuenta de Instagram.