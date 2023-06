Maltrato animal debe prender focos rojos en salud mental

Toluca, Méx.- El caso del homicidio de un canino en Tecámac, a manos de un hombre que lo lanzó a un caso con aceite hirviendo y las tres denuncias de maltrato animal que se presentan diariamente en el Estado de México deben prender los focos rojos para atender la salud mental de la población, y dar prioridad a campañas de educación efectivas sobre cuidado y tenencia responsable de mascotas, afirmó la diputada LuzMa Hernández Bermúdez, integrante de la comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático de la Legislatura local.





De acuerdo con la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México (Propaem), durante la pandemia, de 2020 a 2022, se presentó un aumento de 30 por ciento de agresiones a los animales de compañía, y en los primeros cinco meses de 2023 sumaron un total de 448 denuncias.





La representante popular que impulsa la Cuarta Transformación en el territorio estatal, dijo que al margen de la sanción que impondrá la autoridad estatal competente en el tema, las instituciones estatales y municipales están obligadas a emprender acciones y mecanismos que anulen la comisión de más casos similares.





LuzMa Hernández mencionó que el suceso que consternó a miles de mexiquenses y sociedad mexicana en general, tras ser captado por una cámara de videovigilancia y difundido en redes sociales, muestra la descomposición que algunas personas tienen, quizás, por falta de valores, educación, cultura, pero sobre todo de salud emocional.





Para la diputada de Morena lo acontecido el domingo 28 de mayo, en el municipio de Tecámac, no sólo debe generar la indignación colectiva, sino también acciones concretas a emprender para que por ningún motivo y en ninguna circunstancia se registren más casos similares.





Admitió que ese tipo de conductas evidencia la descomposición de algunas personas respecto a su deshumanización, a la carencia de cualidades que nos distinguen como personas con razón, sentimientos, empatía y bondad.





’Eso nos habla del bajo nivel de consciencia que algunas personas tienen con respecto a su entorno; también podría tratarse de un tema educativo y de salud mental’, insistió.





LuzMa Hernández consideró que el sector salud del Estado de México tiene la obligación de generar políticas públicas encaminadas a atender la salud emocional de todas aquellas personas que lo requieran., pues cuando se atenta contra los animales de compañía, es evidente que existe un problema que debe ser atendido, no sólo por especialistas, sino por la sociedad en su conjunto, es decir por la familia, amigos, compañeros de trabajo, escuela, vecinos y conocidos, opinó.





Puntualizó que el maltrato a los animales no debe ser entendidos como casos aislados, ya que, si se realiza una revisión en cada uno de los 125 municipios del Estado de México, sin duda se descubrirán más eventos; por lo que es necesario que los gobiernos municipales, con el respaldo de las áreas competentes de la autoridad estatal, se coordinen para erradicar ese tipo de comportamientos, enfatizó.





Por último, LuzMa Hernández, precisó que toda política pública que no contemple partida presupuestal para ponerla en marcha simplemente no podrá implementarse, como campañas masivas de esterilización, por lo cual hizo un llamado a las y los titulares de los municipios para que año con año destinen presupuesto a dichas tareas.