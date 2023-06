Maestros liberan caseta de cobro Peñón-Texcoco exigen pago completo

Más de 20 profesores arribaron a la Autopista Peñón-Texcoco, para levantar las plumas de las 6 casetas de cobro y dar paso libre a todos los automovilistas, como una forma de exigir al gobernador mexiquense Alfredo Del Mazo, su pago completo que no se vio reflejado esta quincena.



Con pancartas ’ #Pago completo, maestro consciente, no se rinde no se vende’, los docentes iniciaron el paso libre a los automovilistas.



Se espera la llegada de más profesores para reforzar la liberación de la caseta de cobro.



Mientras, en otras vialidades como Mario Colín en Tlalnepantla y Lechería- Texcoco a la altura de la central de abastos ya se encuentran cerradas por decenas de profesores.