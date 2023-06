Maestros del Edomex anuncian paro de labores por falta de pago

Miles de maestros del Estado de México, anunciaron a través de redes sociales el paro de labores programado para el día de mañana a primera hora, en todas las escuelas del Estado de México, de no efectuarse el pago conocido como ’colateral’, el cual no se reflejó en sus cheques esta quincena.



Los docentes reclaman al gobernador mexiquense Alfredo Del Mazo Maza, la suspensión de este recurso que de acuerdo con el Convenio de Sueldo y Prestaciones 2022 del magisterio, el colateral es por Actos Cívicos en Días Festivos, corresponde a ocho días de sueldo base presupuestal que serán pagados en la segunda quincena de junio.



Aunque los 107 mil maestros del Estado de México, sí recibieron su pago base, el monto faltante es el de la prestación ’ colateral’, que contempla casi tres mil pesos.

Los afectados han escrito a través de las diversas redes del mandatario mexiquense un sin fin de reclamos pues aseguran que por más de dieciséis años, han recibido esta remuneración y no es legal que hoy la suspendan o la quieran cubrir en pequeños pagos.



’ No es justo que nuestro dinero lo hayan utilizado en su campaña, queremos nuestro pago’, basta de desquitarse con los maestros sólo porque apoyamos a Delfina Gómez, indica una profesora que prefiere mantenerse en el anonimato para evitar más represalias,



En la cuenta de facebook de los Maestros en Servicio Edo. Mex., SMSEM, se subió la imagen de la bandera rojinegra para anunciar el paro de no realizarse el pago completo.



Además, a través de comentarios en el facebook de SMSEM, exigen a sus líderes sindicales dejar de ser ’paleros’ y estar al pendiente del pago íntegro y puntual al magisterio.