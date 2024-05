Madres buscadoras se molestan con Ceci Flores por lucrar con la tragedia

El colectivo Madres Buscadoras exhibieron a Cecilia Flores, representante del colectivo en Sonora, quien habría realizado un montaje sobre el hallazgo de un crematorio con identificaciones, a un lado del volcán Xaltepec, cerca de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, lucrando con el dolor de las familias.



El 30 de abril, Cecilia Flores, miembro del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, hizo público en sus redes sociales el descubrimiento de un crematorio clandestino con supuestos restos humanos. Según lo compartido por Flores, el hallazgo del crematorio se produjo tras dos días de trabajo en la zona, donde se encontraron credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) y libretas que aparentemente pertenecían a menores de edad.



Sin embargo, las dudas sobre esta afirmación se intensificaron después de que la SSC informó que los propietarios de la credencial del INE y de la credencia escolar encontradas en el predio fueron localizados con vida: la identificación oficial pertenece a una mujer mexiquense quien la perdió en un asalto y la segunda posiblemente se traspapeló cuando los padres del menor al que pertenece desecharon útiles escolares.



Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CdMx) confirmaron que los 14 elementos óseos encontrados en el lugar son de origen animal, específicamente de la especie canina y ninguno corresponde a ser humano. Asimismo, se analizaron las cenizas encontradas, las cuales también se comprobó que pertenecen a fauna.



’Con base en lo anterior podemos afirmar que no se trata ni de un crematorio ni de una fosa clandestina’, indicó Ulises Lara.



Por su parte, Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que se trató de un ’montaje frustrado’, cuestionando la forma de actuar de la activista, debido a que no dio aviso a las autoridades ni establecer contacto con colectivos de búsqueda de la ciudad.



’Viene gente de Sonora de Chihuahua, llegan repentinamente a un punto, no avisa a ninguna autoridad ni siquiera se coordina con los colectivos que existen aquí en la Ciudad de México. Es entonces un montaje lo que vimos’, expuso durante la conferencia de prensa matutina de AMLO de este jueves.



Tras los resultados, Jacqueline indicó que Cecilia Flores dijo haber recogido los restos, lo cual, según destacó la buscadora, no se puede hacer: ’Eso no se puede hacer y todas lo sabemos. Los expertos son los que deben embalar y procesar para una identificación forense posterior. Ahora le preguntamos (a Ceci) ‘¿Y dónde están los restos?’ Nos contestó ‘Me los llevé’’. Al respecto, la madre de Monserrat añadió en un tono más molesto: ’¿Para qué se lleva los restos?’



’No puedes jugar, ni lucrar, ni administrar el dolor de ningún familiar en algún estado’, señaló Jacqueline Palmeros, del colectivo Una Luz en el Camino, quien busca a su hija Monserrat Uribe Palmeros, desaparecida el 24 de julio de 2020 en Iztapalapa.



La madre del colectivo Una luz en el Camino, Jacqueline Palmeros, aseguró que tras realizar una revisión visual, no se encontraron pistas de cuerpos humanos en la zona. Asimismo, indicó que Flores alteró evidencia, con intenciones de ocupar un cargo público.



’Si ella quiere lanzarse de presidenta, de diputada o de senadora que lo haga, pero no lastimando a las familias de la Ciudad de México. Ella lo dijo claramente ‘yo voy a hacer lo que yo quiera, y yo lo hago abiertamente y no me interesa si se integran o no se integran’. Entonces, ¿Dónde queda la apatía de la madre buscadora?’.



De igual manera, señaló que ’no representa a las familias buscadoras, ni a las madres buscadoras’ de la capital y del país, debido a que quebró los protocolos, al no avisar a los otros colectivos dedicados a la búsqueda de los desaparecidos en la capital.



’Si aquí no hay positivos en el lugar donde ella dijo y alteró a las más de 5 mil familias de desaparecidos de la Ciudad de México, va a ver consecuencias jurídicas y legales porque con el dolor no se juega’.



Cecilia Flores se ha visto desde el inicio de campaña apoyando a la candidata presidencial por el PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez, debido a ello el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la activista por ser parte del bloque conservador y de traficar con el dolor de las personas que buscan a su desaparecido.



’Antier salió de que habían encontrado un crematorio, pero vinieron de Sonora y de Chihuahua, y pues personas que no nos quieren a nosotros, y que pertenecen al bloque conservador, que desde luego defienden causas que son muy justas (…) Imagínense cómo no pensar en la desaparición de un ser querido. ¿Quién va estar en contra de eso? Pero a veces se trafica con el dolor humano’, dijo el presidente López Obrador.



’No se debe administrar la desgracia, no se debe de traficar con el dolor humano, y porque eso además no les ayuda, no les ayuda. Antes como tenían el control de los medios y de todo, podían engañar, pero ahora no, ya la gente está muy, muy despierta, muy consciente, y la verdad se abre paso. Antes podían tapar el sol con un dedo, ya no se puede, pero ellos siguen actuando así’, refirió.



Quien ahora fue exhibida de haber hecho un montaje sobre el crematorio, fue nombrada una de las cien mujeres más importantes del país por la revista Forbes y una de las mujeres más influyentes en todo el mundo por la BBC.Con información de CONTRALÍNEA | SIN EMBARGO | INFOBAE