Madre exhibe a papá por no pagar pensión y tener para ir al GP de México

La Fórmula 1 dejó en su paso por México un sin fin de momento e historias increíbles para los fanáticos, quienes disfrutaron durante tres días de la máxima categoría del automovilismo.



Sin importar los altos costos, los aficionados abarrotaron el Autódromo Hermanos Rodríguez, que vio al mexicano Sergio ’Checo’ Pérez quedar en el podio.



Por desgracia, no todo fue alegría para un fan, quien mediante redes sociales fue acusado por su expareja de malgastar el dinero en la carrera y no ser un padre responsable con la pensión con su hijo.



La publicación de Facebook que rápidamente se hizo viral, destaca a la usuaria, que posteó una fotografía del padre con otra mujer.



’Ayúdenme a que le llegue, porque a mí me bloqueó... No tiene dinero para la pensión de su hijo, pero si para irse a F1 ¡YA PAGA, QUE HASTA EL DÍA DE HOY DEBES $25,600!’, se puede leer en la publicación.