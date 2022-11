Madre deja morir a su hija enferma en su cama por irse de fiesta

¡Lamentable! En Texas, Estados Unidos, una madre ‘dejó morir’ a su propia hija, luego de abandonarla a pesar del síndrome que padecía, e irse de rumba. La menor, de tan solo 7 años, perdió la vida mientras esperaba a su mamá postrada en cama, lo que ocasionó su muerte. Ante lo anterior, Lauren Kay Dean, madre de la menor, recibió una sentencia condenatoria.



A decir de medios locales, por salir a bailar, Lauren dejaba sola y a su suerte a su pequeña de nombre Jordynn Barrera, en su domicilio ubicado en Bay City. No obstante, a consecuencia del Síndrome de Down que padecía, la menor se encontraba postrada en una cama, y ahí era alimentada por una sonda especial, situación que la obligaba a estar vigilada durante las 24 horas del día.



La policía de Bay City, Texas, visitaba la vivienda de Lauren Kay Dean a fin de verificar el bienestar de la niña, y en una ocasión, los oficiales quedaron sorprendidos cuando Lauren Dean los dejó ingresar a su hogar para que se percataran que todo marchaba ‘bien’, aunque en realidad, la menor ya no contaba con signos vitales.



Al confirmar lo anterior, los oficiales arrestaron a Lauren Kay Dean; dejando a sus otros dos hijos de entonces cinco años y tres meses de edad.



Lauren fue sentenciada a cadena perpetua