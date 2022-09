Luego de baja por pandemia, crece cifra de nacimientos por primera vez desde 2010

Por primera vez desde 2010, la cifra de nacimientos registrados en México se incrementaron en 2021, con un alza del 17.4% con respecto al 2020, hasta un millón 912 mil 178 nacimientos, reveló la Estadística de Nacimientos Registrados 2021.



De acuerdo con los datos estadísticos que dio a conocer este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número de nacimientos registrados en el país aumentó, luego de una década, sin embargo la cifra es la segunda más baja, después de la de 2020, desde que se tiene registro en 1994.



El total de nacimientos ocurridos en 2021 (de un millón 171 mil 953) significó un descenso de 30 por ciento (502 mil 295 nacimientos) con respecto al 2020 (un millón 674 mil 248), y fue el número más bajo desde 2012 que reportó el Inegi.



En 2021, la tasa de nacimientos registrados por cada mil mujeres en edad reproductiva fue de 55.6. El aumento fue de 7.7 unidades respecto al año anterior, pero se mantuvo por debajo de los niveles históricos.





Las entidades federativas con las mayores tasas fueron Chiapas, con 99.8; Guerrero, con 72.5 y Zacatecas, con 67.9. En contraparte, las que reportaron las tasas más bajas fueron Ciudad de México, Yucatán y Baja California Sur con 37.4, 43.6 y 45.5, respectivamente.



El año pasado, las madres con edades de entre 20 y 29 años al momento del nacimiento representaron 51.4% del total de nacimientos registrados. Entre las madres menores de 15 años se presentaron 6 mil 476 (0.34 por ciento) de los nacimientos registrados.



Los niveles de escolaridad que más reportaron las madres al momento del registro fueron secundaria o equivalente, con 660 mil 154 casos (34.5%) y preparatoria o equivalente, con 475 mil 821 casos (24.9%). En tanto, las mujeres profesionales reportaron 270 mil 378 nacimientos, 14.1% de los casos.



El 60.3% (un millón 152 mil 255) de las madres declaró no trabajar al momento del registro; mientras que 32.8% (628 mil 91) reportó que sí lo hacía y 6.9 (131 mil 832) no especificó su condición de actividad.



La unión libre fue la situación conyugal más declarada por las madres al momento del registro, con 987 mil 452 (51.6 por ciento) casos, seguida de quienes manifestaron estar casadas, con 458 mil 275 (24 por ciento).



En el caso de los hombres declaró que se encontraba trabajando al momento del registro alcanzó 84.8 por ciento (un millón 622 mil 179), 14.1 por ciento (268 mil 508) no especificó su condición y 1.1 por ciento manifestó no trabajar.



Se presentaron 111 mil 172 nacimientos registrados de madres que tenían entre 10 y 17 años al momento del nacimiento. Chiapas, Guerrero y Puebla (11.7, 9.3 y 8.4, en ese orden) fueron las entidades que presentaron las mayores tasas de nacimientos en ese rango de edad, mientras que Ciudad de México, Hidalgo y Nuevo León (3.5, 4.2 y 4.3) fueron los estados de menores tasas. A nivel nacional, la tasa fue de 6.3.



El hospital o clínica fue el lugar en donde se atendió la mayoría de los partos ,siendo un millón 689 mil 996 (88.4%) del millón 912 mil 178 casos. En domicilio particular se atendieron 91 mil 336 partos (4.8 por ciento).Clara Zepeda | LA JORNADA