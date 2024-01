En el 2023, México, China y Rusia fueron los únicos países que presentaron mayor crecimiento real en 2023 dentro de las economías que conforman el Grupo 20, de acuerdo con el nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



De acuerdo con el informe Perspectivas mundiales del empleo y las perspectivas sociales: Tendencias 2024, difundido por la agrupación este miércoles, en el 2023 la mayoría de los países enfrentó una inflación que habría afectado a los trabajadores a nivel general y que aún con el aumento de los salarios no contrarrestaron.



’Pese a la reducción del desempleo y al crecimiento positivo del empleo, en países con data disponible, los salarios reales han disminuido. La mayoría de los países del G-20 vieron una caída real en los salarios en 2023, lo que significa que las subidas salariales no lograron contrarrestar el aumento de la inflación. Sólo China, Rusia y México lograron un crecimiento real en los salarios en 2023’, puntualizó la organización.



En 2023, se observó un significativo aumento salarial real en Rusia, ubicándose alrededor del 8%, seguido por China con un 5% y México con un 4%.



En contraparte, dentro del G-20, se registraron las mayores disminuciones en las remuneraciones debido al impacto del aumento en los precios al consumidor en países como Brasil, Italia, Indonesia y Japón, según indicó la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



A nivel global, señala la OIT en el informe, tanto la desocupación como la brecha laboral, la cual abarca la necesidad más amplia de empleo del mercado, tuvieron un comportamiento positivo en 2023 y ya regresaron a los niveles previos a los registrados antes de la emergencia sanitaria por la Covid-19.



’A pesar de la ralentización económica, el crecimiento mundial en 2023 fue ligeramente superior a lo previsto y los mercados de trabajo mostraron una sorprendente resiliencia. Gracias al intenso crecimiento del empleo, tanto la tasa de desempleo como el déficit de empleo han descendido por debajo de los valores anteriores a la pandemia. La tasa de desempleo mundial en 2023 fue del 5.1%, tras un modesto repunte respecto de 2022’, detalló el organismo.



La OIT prevé un deterioro debido a crisis globales. Se espera un aumento en la búsqueda de empleo y presión sobre los ingresos laborales debido a la inflación. La recuperación de la participación laboral es desigual, especialmente en cuanto a empleo femenino y grupos más jóvenes. La productividad laboral ha disminuido a niveles de hace una década, a pesar de inversiones en tecnología, debido a la escasez de mano de obra especializada y el dominio de grandes monopolios digitales.



"Este informe mira más allá de las cifras principales del mercado laboral y lo que revela debe ser motivo de gran preocupación. Empieza a parecer que estos desequilibrios no son simplemente parte de la recuperación pandémica, sino estructurales", expresó Gilbert F. Houngbo, director general de la OIT.



’El descenso del nivel de vida y la escasa productividad, combinados con una inflación persistente, crean las condiciones para una mayor desigualdad y socavan los esfuerzos por alcanzar la justicia social. Y sin una mayor justicia social nunca tendremos una recuperación sostenible", agregó.



Respecto a México, los ajustes al salario mínimo han impulsado un crecimiento real del 110% entre 2018 y 2024 y han reducido la precariedad laboral, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).



Durante el tercer trimestre del 2023, la tasa de condiciones críticas de ocupación se ubicó en 30.3%, el nivel más favorable en 12 años. En contraste, en el segundo trimestre del 2020, debido a la pandemia de Covid-19, la población trabajadora en condiciones precarias alcanzó un 37.2%. Además, los incrementos en el salario mínimo han contribuido a un crecimiento del 21.3% en los ingresos laborales, según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).Con información de EL ECONOMISTA