El monto de recursos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que la cifra de deudores contribuyentes se habría disparado, alcanzando los 2 billones 332 mil 967.6 pesos, siendo el 61% que se encuentra en litigio.



La cifra anterior representa una cuarta parte del presupuesto público para este año, incluso se encuentra por encima de la deuda financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex).



Según la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, los juicios para impugnar créditos fiscales se han convertido en una práctica común, siendo descritos como un lucrativo negocio. Se menciona que algunos contribuyentes cubren sus créditos con la única finalidad de llevar el caso a juicio, impugnar los pagos y luego solicitar la devolución del dinero con intereses superiores a los ofrecidos por bancos e instrumentos de inversión.



En promedio, los intereses representan el 17.7% de las devoluciones que el fisco otorga por créditos fiscales controvertidos, lo que ha llevado a que este recurso se convierta en una estrategia para obtener enriquecimiento. La Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT expuso esta problemática ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que se ha utilizado a la autoridad fiscal como instrumento para generar rendimientos excesivos.



Al cierre de 2023, se encontraban en litigio 183,484 créditos fiscales, que en conjunto representaban un monto de 1 billón 425 mil 71.2 millones de pesos. Esta cifra equivale al 61% de la cartera de adeudos vigentes del organismo, lo que refleja un aumento significativo en comparación con el inicio de la actual administración, cuando el 50.8% se encontraba en la misma situación.



Mientras la cartera total del monto de créditos fiscales aumentó 212.2 por ciento en el periodo, la del dinero en litigio lo hizo 275.2 por ciento, muestran los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Del dinero que el SAT reconoce que puede cobrar, 61 por ciento se encuentra en juicio; 24.9 por ciento se reconoce como ’factible’ de cobrar; y otro 14 por ciento, 327 mil 412.5 millones de pesos, no tiene grillete jurídico para ser recaudado, pero la administración tributaria ha reconocido que pertenece a deudores insolventes, no localizados y en comprobación de incobrabilidad.



Más allá de que la mayoría de adeudos que reporta el SAT no puede ser cobrado por encontrarse en litigio, al cierre de 2023, había 907 mil 896.4 millones de pesos que no tenían algún proceso encima; sin embargo, sólo 580 mil 483.9 millones de pesos, el 63.9 por ciento se contaba como factible de cobro.Con información de LA JORNADA