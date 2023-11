Los militantes del PRI en Hidalgo son los más inefectivos del país

La buena noticia para el priismo en Hidalgo es que la entidad se encuentra en el top de militantes en el país; la mala es que eso también los convierte en los operadores políticos de menor peso en el país, pues entre todas las derrotas que han venido acumulando, Hidalgo es una de las más humillantes, especialmente cuando eran el partido en el poder.



Las cifras sobre la militancia las reveló José Luis Villalobos García, coordinador nacional de Afiliación y Registro Partidario.



Quien más militantes tiene es Coahuila, condición que no sorprende al ser el último bastión que les queda que no ha visto alternancia en su gubernatura si bien ahora gobiernan también Durango mediante coalición.



El segundo lugar es el Estado de México, donde perdieron por sólo 8 puntos porcentuales.



Pero en el caso de Hidalgo, donde presumen de tener la tercer mayor afiliación del país y donde hasta 2022 no había gobernado otro partido, perdieron por más de 30 puntos, es decir, por una diferencia casi 4 veces mayor al Estado de México, lo que los convierte en la militancia más inefectiva a nivel nacional.



Y es que con todo y sus decenas de miles de militantes, perdieron las elecciones 2 a 1 ante el actual gobernador Julio Menchaca.