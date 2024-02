Los cómplices de la extorsión fallida a Time Ceramics

Por el supuesto delito de despojo de aguas nacionales, Gumaro Zamora Sánchez denunció ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la empresa Time Ceramics ubicada en Emiliano Zapata, Hgo., lo que derivó en un cateo que halló a 39 trabajadores que no habían actualizado su estatus migratorio en el país, provocando una bien merecida sanción para la empresa al haber incumplido normas laborales. La evidencia sin embargo, apunta también a otros responsables en este entramado.



Y es que aunque pareciera que la empresa ’perdió’ tras la clausura temporal, lo cierto es que no se acreditó el delito referido y solamente se llevó una sanción mínima por las visas vencidas de una cuarta parte de sus trabajadores extranjeros.



Porque detrás de la denuncia se esconde una aparente extorsión hacia los inversores de procedencia china por parte de un grupo de transportistas, la molestia de constructores por no haber sido ganadores de una licitación y hasta los intereses de los grupos opositores a la actual administración refugiados en lo que queda del PRI en Hidalgo.





La motivación económica



El 11 de enero de 2019 una veintena de ejidatarios de Apan denunciaron a Grupo Modelo por el delito de despojo de agua, el cual los afectaba directamente al dejarlos sin el vital líquido.



El ilícito se acreditó al ocupar Grupo Modelo el agua proveniente de una concesión para la extracción de 6 millones 342 mil 452 metros cúbicos anuales proveniente de 5 pozos, 3 de los cuales estaban operando.





La denuncia contra Grupo Modelo se inició por despojo de aguas





La ilegalidad radicó en que los pozos fueron dados al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante la figura de “asignación”, misma que, en la Ley de Aguas Nacionales, establece un impedimento a transferir el título hacia particulares, pues es de uso para fines de carácter público urbano y doméstico.





La figura de ’asignación’ no puede transferirse según la Ley de Aguas





Es así que aún y realizando la solicitud de transmisión de derechos de título ante la Conagua, Cervecería Modelo llevaba todas las de perder, razón por la cual ofreció una salida alternativa mediante la reparación de daño y que así los ejidatarios desistieran de su denuncia. El convenio contempló 10.5 millones de pesos además de diversas acciones en la localidad.





Como representante legal, el abogado Óscar Santos cobró la indemnización pero no dio el recurso a sus representados





Los ejidatarios al final se quedaron sin agua y sin el monto del acuerdo, pues su abogado Óscar Santos Gómez, a quien después denunciaron por abuso de confianza y lo que resulte, se quedó con el dinero del acuerdo reparatorio gracias también a la complicidad de la FGR, la cual habría realizado diversas omisiones e ilegalidades para resolver la problemática de la empresa y no la de los ciudadanos.





El intento fallido de extorsión



Motivados por el acuerdo de más de 10 millones de pesos ganados en contra de Grupo Modelo en el municipio vecino de Apan, el líder transportista del municipio de Emiliano Zapata, Gumaro Zamora Sánchez, aparentemente apoyado por su gremio (CTM Hidalgo), decidió también denunciar a Time Ceramics creyendo que se había ganado la lotería.



El problema radicó en que nunca estuvo bien asesorado y pese a las amenazas que -dicen directivos que hizo en su contra- confirió para quedarse con un “cachito” de los alrededor de 2 mil 700 millones destinados a la inversión, el plan le salió mal.



Porque en el caso de Grupo Modelo sí hubo despojo de aguas por haber transferido el título de “asignación”, así contemplado en la Ley, mientras que en el caso de Time Ceramics se trató de una transmisión entre particulares, para la cual de hecho, basta el anuncio hacia la autoridad para iniciar el trámite correspondiente y el mismo se hizo en la plataforma.



Y es que desde enero de 2022 (hace 2 años), Absormex CMPC Tissue se hizo de la concesión 843119, la cual cedió los derechos el 31 de octubre de ese mismo año a Time Ceramics para la explotación de 200 mil metros cúbicos anuales de agua bajo el registro BZNA/7505/2023.



También bajo la concesión 816603 el 20 de enero de 2023 Time Ceramics firmó una cesión de derechos por parte de Justino Lazcano Hernández, misma que fuera expedida el 6 de diciembre de 2019 por un volumen de 234 mil metros cúbicos de agua (BZNA/4610/2023).





Las solicitudes para transferir la concesión de agua entre particulares fueron inscritas





Si bien en ambos casos había infraestructura para pozos, la autoridad no pudo corroborar que hubiera extracción de agua, percatándose además del uso de pipas para sus actividades (al menos hasta que los títulos ya fueran expedidos a su nombre).



Como se dijo, el caso es diferente al de Grupo Modelo, donde sí se acreditó el despojo de aguas, derivado de que las figuras de “asignación” y de “concesión” son distintas en la Ley de Aguas, principalmente porque la primera es para darle un uso de carácter público (por eso se da a entidades y municipios) mientras que la segunda es para la explotación de particulares, condición por la cual los títulos sí pueden ser transmitidos.





Entre particulares sí se pueden transmitir los títulos de concesión según la Ley de Aguas





Por lo anterior, la FGR nunca tuvo duda sobre la transmisión de los títulos; lo que revisó es si ya se extraía agua y aprovechó para revisar la situación migratoria de los trabajadores, donde sí que se encontró sorpresas.





Quienes mueven los hilos bajo las sombras



Gumaro Zamora es un líder transportista, local, de quien poco se sabe en Emiliano Zapata. Algunas voces lo relacionan con la CROC y otras con la CTM (ambas del PRI), pero poco más; y en redes o portales noticiosos no hay nada de él ¡nada! salvo su reciente mención por la denuncia hacia Time Ceramics.



Siguiendo los hilos que titiritearon la denuncia desde sus manifestaciones sin embargo, es posible hallar a los personajes detrás del quejoso aún queriéndose ocultar estos bajo las sombras, pues dos intereses motivaron que la denuncia caminara: los económicos y los políticos.



El 6 de octubre de 2023, de acuerdo con la plataforma Who.is, fue creada la página web Defensores de Hidalgo ( defensoresdehidalgo.com.mx ) y no sería hasta el 23 de noviembre que tendrían su fan page en Facebook.



Cinco días después de haber sido creada y como primer contenido de la misma compartieron la publicación “Protestan colonos por amenaza de Time Ceramics de saquear agua en Emiliano Zapata, Hidalgo”.



La acción referida se llevó a cabo en la Expo Obra Blanca de Santa Fe, donde la empresa china montó un stand.



Y aunque en las mismas fotos que compartieron apenas si se observa a una decena de manifestantes -es decir, sin mayor trascendencia-, resulta curioso no que la web -creada para ello- hubiera compartido la manifestación sino que también se sumara Reporte índigo.





La manifestación de una decena de personas tuvo como correo de contacto el de Antonio Salim del Barzón





Es en esa publicación que como “contacto” se escribe el correo asalimsa@hotmail.com, el cual pertenece a Antonio Salim Saldívar, líder vitalicio del Barzón en Hidalgo, vocal de la Alianza Agropecuaria, y personaje que mueve la Alianza Campesina y Agropecuaria de Hidalgo (ACAH), la cual está integrada por el referido Barzón, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), Central Campesina Cardenista (CCC), Alianza Nacional Campesina (ANAC), Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche (Frenaprocol), Frente Popular Francisco Villa (FPFV), Movimiento Popular Felipe Ángeles (MPFA ), Unión de Trabajadores del Campo (UTC ) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).



La ACAH ha solicitado al gobierno de Menchaca “apoyo al campo”; también hicieron un poco de “ruido” cuando se manifestaron a favor de que Marcelo Ebrard encabezara la 4T.



Seis meses después de que el secretario de gobierno Guillermo Olivares Reyna les tomara protesta para su fundación, intentarían sabotear la inversión de Time Ceramics en Emiliano Zapata sin saber que su argumento jurídico era incorrecto, lo cual sería impedimento para alcanzar su aspiración económica.



Decir que la supuesta “defensa del agua” no sería plausible como motivación dado que los títulos transferidos fueron expedidos entre 2019 y 2020, es decir, entre 3 y 4 años antes de que iniciaran su denuncia, lo que demuestra que no les indignó el volumen de extracción ni el acceso al vital líquido para los habitantes, sino el hecho de que se asentara una empresa que invertiría unos 2 mil 700 millones de pesos y que de ello no les tocara nada -especialmente con el antecedente de Grupo Modelo-.



Pero como se adelantó, además de la motivación económica también habría una política.



Y es que el hecho de que fuera Reporte índigo y no otro el medio que diera difusión a una manifestación de apenas una decena de personas, destacaría el interés por tratar de sabotear la gestión de Julio Menchaca mediante la operación de carolinos.



En las elecciones estatales de 2022 dos medios fueron los únicos que se atrevieron a publicar una fake news sobre encuestas, a saber, Reporte índigo y El Reloj de Hidalgo, pues mientras la ventaja de Menchaca para ese momento ya era de 30 puntos según las agregadoras de encuestas -y nunca bajó de 20-, los referidos colocaron a la entonces candidata Carolina Viggiano por encima, lo cual fue burdo y hasta insultante para la inteligencia de sus lectores.



Reporte Índigo y El Reloj, este segundo desaparecido, pertenecen a la misma casa editorial, la cual además se encuentra ubicada en Montes Urales 425, que es la dirección revelada por Emilio Lozoya donde entregó sobornos para impulsar la Reforma Energética a David Penchyna.