Con la intención de edificar áreas públicas para los pobladores de Omitlán de Juárez, Hgo., Jorge Martín Borbolla Calderón, alcalde de Omitlán de Juárez, solicitó la donación de un predio de 4 hectáreas al gobierno de Hidalgo. Pero fue una mentira. Confabulado con el entonces oficial mayor y hasta con la asamblea municipal, de manera ilegal y contra la normativa del decreto, lo entregó a particulares para su explotación, quienes incluso comenzaron a vender los lotes meses antes de que siquiera se hiciera la solicitud al ejecutivo estatal. El escandaloso asunto lleva por nombre los ’Bosques de la corrupción’.



El predio ha sido fraccionado en 68 lotes por parte del desarrollador, siendo el más económico de 680 mil pesos, estimándose así beneficios por alrededor de 60 millones. Por si fuera poco, estos comenzaron a venderse cuando todavía eran patrimonio del gobierno estatal y faltaban aún meses para siquiera ingresar la solicitud de donación, lo que habla de un contubernio entre el entonces Oficial Mayor, el alcalde de Omitlán y sus regidores, además de la empresa constructora.



Borbolla Calderón creyó que la operación quedaría impune pese al reclamo social; no contó con que la actual administración del gobernador Julio Menchaca se propuso revertir las donaciones que no cumplieron con el objetivo para el cual se expidió su decreto, siendo el primero de los casos el revertido a la exsecretaria de Finanzas Delia Jessica Blancas.





Y es que la cláusula II del decreto especifica “Si el bien inmueble se destinare a fines distintos a los previstos en el presente documento, o bien, en el plazo de dos años, contando a partir de la celebración del Contrato de Donación respectivo, no se utilizare con el propósito convenido, se revertirá al Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con sus accesorios y mejoras”.



Dado que en el tercer punto del decreto se establece que la donación se solicitó “para fines de interés social y de recreación en beneficio de los omitlenses, en el rubro de infraestructura, áreas verdes y centros recreativos”, el predio debe ser devuelto, con todos sus accesorios, al gobierno del Estado, pues se prohibió que fuera usado para otros fines como lo es la explotación por parte de un desarrollador de vivienda para obtener beneficios particulares.



Señalar que una vez revertida la donación, el constructor podrá demandar al ayuntamiento pues comercializaron, con dolo, un terreno que con la simple lectura del decreto sabían que no podía ser otorgado a particulares.



También precisar que la inmobiliaria no estaría libre de culpas ni sería la víctima en este asunto, pues ya se encontraba vendiendo lotes pertenecientes al gobierno del Estado, de forma premeditada, meses antes de que siquiera se solicitara la donación, lo que a su vez conllevará una responsabilidad jurídica, sin mencionar las denuncias que vendrán de los compradores que fueron estafados por no haber contado con la certeza jurídica de su adquisición.





Un reverso que los pone a temblar



Martín Borbolla así como los integrantes de la asamblea municipal, estarían temblando derivado del reverso a favor del gobierno del Estado por el predio de Campos de Aviación en Pachuca, pues el mandatario Julio Menchaca declaró que no será el único proceso que tenga ese mismo efecto, situación que los embarra directamente por los Bosques de la corrupción.



El pasado 10 de octubre la administración de Julio Menchaca publicó el decreto mediante el cual se revirtió a favor del gobierno de Hidalgo el predio donde la exsecretaria de Finanzas Jessica Blancas fue beneficiaria de 3 mil m2 en donación y otros 7 mil m2 en venta gracias a una serie de corruptelas fraguadas por el exoficial mayor Martiniano Vega Orozco, quien actualmente se encuentra recluido bajo proceso penal.



Martiniano Vega es el mismo personaje con el que habrían conspirado autoridades de Omitlán y desarrolladores de vivienda para hacerse de los Bosques de la corrupción.



El motivo del reverso fue que el inmueble no cumplió con el objeto por el cual fue donado, ni siquiera un año, que era la condición para que se entregara sin costo alguno, el cual es el mismo motivo por el que el gobierno de Julio Menchaca recogerá Real Paraíso.



Y es que Borbolla Calderón cometió una irregularidad similar pero no por 1 sola hectárea, sino por 4 de estas.