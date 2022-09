Los otros 56 millones que perdió Efraín Benítez en Accendo Banco

La friolera cantidad de 56 millones 647 mil 237.03 pesos es la que dejó de gastar el entonces titular de Salud en Hidalgo (SSH) Efraín Benítez Herrera en plena pandemia por COVID, toda vez que por ambición habría permitido que Accendo Banco administrase recurso no aplicado por su Secretaría para así poder quedarse con los intereses generados, mismos que podrían haberle entregado por debajo del agua para aumentar su riqueza pero que hoy en día lo tienen con el Jesús en la boca para evitar la cárcel.



El pasado 31 de enero EA Noticias ventiló el escándalo -que después se retomó a nivel nacional- sobre las cuentas que diversos gobiernos estatales perdieron tras la revocación de licencia de Accendo Banco por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.



Tras consultar la lista provisional de acreedores, se hallaron 1 mil 934 millones 745 mil 742.71 pesos por recuperar por parte de los gobiernos de Baja California, Durango, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas e Hidalgo; éste último, por un monto de 807 millones 128 mil 783.8 pesos.



Las cuentas referidas sin embargo, tan sólo fueron 9 de las 61, no pudiéndose conocer el resto derivado de que o bien pertenecían a personas físicas o bien pertenecían a ayuntamientos, organismos descentralizados e incluso a gobiernos que ocuparon distintos RFC para hacer sus transacciones (es imposible consultar cada RFC de cada institución del país y la autoridad no puede dar información sobre los acreedores por secreto bancario).



En la primera rueda de prensa del gobernador Julio Menchaca, se dio otra pista sobre más fondos perdidos de instituciones hidalguenses, siendo el caso de la Secretaría de Salud.



Tras realizar una nueva consulta se encontró que había otra cuenta sin recuperar por un monto de 56 millones 647 mil 237.03 pesos, que aunque en monto es menor a la primera cuenta reportada, tendría mayores irregularidades.



Primero porque el saldo corresponde a recurso que no se aplicó en materia de Salud y en plena pandemia. Al igual que sucedió en Finanzas, abrir cuentas a nombre de una institución gubernamental en Accendo podría haber tenido como principal motivo que la institución fue previamente señalada por no reportar a Hacienda la totalidad de intereses generados en las cuentas, esto es, que existía la sospecha de que una parte de los réditos eran pagados “por debajo del agua”. Hasta allí, la similitud de lo cometido por Finanzas era igual de grave.



Pero donde Benítez superó a Jessica Blancas es que al menos en su caso, la cuenta se hizo a nombre del gobierno del estado y en el caso del titular de Salud, incluso aperturó una cuenta a la vista a nombre de la Secretaría de Salud como entidad autónoma (a nombre de un RFC propio y no del gobierno estatal), yendo contra las buenas prácticas contables, porque si bien es auditable, en rigor es más difícil de rastrear ante eventos como el sucedido.



Con la cifra de Salud, a menos de que salgan más “sorpresas”, la cifra se actualiza a 863 millones 776 mil 020.83 pesos.



ATIZOS



¿Representa un lastre para el gobierno de Julio Menchaca no poder recuperar el dinero de los hidalguenses en Accendo? No.



El faltante corresponde al ejercicio 2021 y será la auditoría de la federación quien determine el grado de responsabilidad de cada funcionario involucrado. Si en algún momento se tuvo qué comprobar el gasto y/o resarcir el daño -que se encontraría justificado- fue en el año pasado y no en el actual.



Grave sería recurrir a un préstamo y/o distraer recursos etiquetados para otros fines en saldar un recurso federalizado de un ejercicio anterior.



En cuanto a lo que aparentemente habría declarado Arturo Herrera sobre Accendo, aún hay mucha tinta por escribir.



Primero porque como titular de Hacienda pudo haber intervenido para recomendar a los gobiernos estatales no abrir cuentas en dicha institución financiera con los antecedentes de la dificultad para cumplir con el ICAP.



Lejos de ello, Miguel Badillo de Contralínea aseguró que el papel del entonces Secretario fue el de intervenir para recomendar instituciones financieras a los gobiernos estatales que requirieran mayor solvencia y entre ellas se encontraba Acendo. Peor aún, con conocimiento de la falta de recursos para solventar el ICAP, apoyó a una Fintech durante su gestión para que los bonos a trabajadores se hicieran mediante dicha institución cuyos dueños estaban ligados a Accendo, otra de las razones por las que ya no fue titular de Banxico.