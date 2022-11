Los municipios más violentos son gobernados por el PAN, PRI y MC: Guacamaya Leaks

Los municipios más violentos en el país son gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) Y Movimiento Ciudadano (MC), de acuerdo con reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dados a conocer por Guacamaya Leaks.



La Guardia Nacional no se ha instalado ni tampoco permiten que se instale, por el momento, en 18 de los 50 municipios más violentos del país, lo que representa 36% del total, de acuerdo con reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional obtenidos vía Guacamaya.



El informe Construcción de compañías de la Guardia Nacional, destaca que en Cajeme, Guadalajara, Iztapalapa, San Luis Potosí, Fresnillo, Puebla, Tultitlán, Centro, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Cuernavaca, Iguala, Cuauhtémoc (Chihuahua), Nezahualcóyotl, Cuauhtémoc (CDMX), Ciudad Victoria, Monterrey y Jacona, entre 2019 y 2021, no había elementos de la corporación.



Así, mencionan que hasta 2021 14 de los 18 municipios estuvieron en ese año gobernados a nivel estatal por partidos de oposición como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. También se señala que 14 de las 18 alcaldías que no tienen compañías de la institución pertenecían o continúan siendo de gobiernos estatales opositores.



En los últimos años, el listado de municipios con mayor número de homicidios y feminicidios se mantiene igual. En 2020, Tijuana fue el municipio más violento del país con mil 865 homicidios y feminicidios; las fuerzas federales instalaron un cuartel en 2019 y para 2021 tenían previsto instalar otro, el cual aún no ha sido entregado.



En orden descendente donde sí hay cuarteles de la Guardia Nacional y que tienen altos niveles de violencia de alto impacto están Ciudad Juárez (3 cuarteles), Tlaquepaque (3), Tlajomulco (2), León (1), Celaya (1), Culiacán (1), Zamora (1), Acapulco (1), Morelia (1), Ensenada (1), Chihuahua (1), Benito Juárez, Quintana Roo (1); Salamanca (1), Irapuato (1), Manzanillo (1), Ecatepec (1), Zapopan (1), Hermosillo (1), Uruapan (1), Mexicali (1), Gustavo A. Madero (1), Tonalá (1), Reynosa (1), Naucalpan (1), Guaymas (1), Playas de Rosarito (1), Tecate (1), Nogales (1), Lagos de Moreno (1), Apaseo el Grande (1) y Solidaridad (1).



En Jalisco, gobernado por Enrique Alfaro de MC es la entidad con más despliegue de compañías presupuestadas en 2019 con 29 instalaciones de la Guardia Nacional, pero tienen presencia en sólo cinco de los municipios más violentos del estado.



Y es que, pese a los resultados en la entidad, a finales de septiembre del presente año Enrique Alfaro aseguró que la policía nacional bajo un mando militar es un camino equivocado, luego de que este viernes se publicó el decreto que da a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control de la Guardia Nacional.



’Plantear que la Policía nacional esté bajo un mando militar nos parece un camino equivocado. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, no tiene nada que ver nuestra postura, con un cuestionamiento a la importancia del Ejército, a su prestigio como institución de este país" expresó.



En Michoacán, en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo del PRD, tenían presupuestadas 22 instalaciones en 2019, de las cuales sólo instalaron una en un municipio de los más violentos. En 2020 se presupuestaron 11 compañías, de las cuales instalaron sólo 2 en alcaldías más violentas.



En Guanajuato, teniendo como gobernador al panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, tenía presupuestadas 18 compañías en 2019, instalándose en 3 de los municipios con más número de homicidios dolosos y feminicidios.



De acuerdo con el reporte, en 2019 se consideró construir 81 compañías en Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.



En 2020, se unieron a la lista la proyección de 91 compañías en 18 estados, principalmente en Chiapas (10), Chihuahua (10) y Estado de México (10). En 2021 se tuvieron presupuestadas 76 compañías, principalmente en el Estado de México, con 12.Con información de Patricia Martínez | LA VERDAD