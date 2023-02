Los mexiquenses somos mucho pueblo para vivir de rodillas: Delfina Gómez

TEXCOCO, Estado de México. ’¡Con la fuerza del pueblo mexiquense no hay imposibles! Este Pueblo nació para vencer y somos el cambio que ganará en el Estado de México. Este año será recordado como el año de la dignidad mexiquense, el año que la luz de la esperanza venció a la oscuridad del miedo. Vamos a vencer a los 100 años de horror, porque somos esperanza’, afirmó la maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de MORENA a Gobernadora del Estado de México.



Ante los gritos de ’¡No estás sola, no estás sola!’, la maestra Delfina Gómez celebró el cierre de esta exitosa etapa de precampaña rodeada también por la fuerza política de su partido, encabezada por el dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado Carrillo; el Coordinador general de precampaña, Horacio Duarte Olivares; el Delegado especial de MORENA para el proceso electoral en el Estado de México, Higinio Martínez Miranda; y por la dirigente estatal de MORENA, Martha Guerrero Sánchez.



En un mes de precampaña, la maestra Delfina Gómez pudo saludar a más de 400 mil mexiquenses morenistas, a quienes escuchó y con los que se tomó fotografías.



’Seguiremos adelante, sabemos que el cambio es inevitable pero no nos vamos a confiar. Vamos a continuar con los trabajos de organización y pronto nos volveremos a encontrar aquí con el pueblo morenista texcocano y en todos los municipios de nuestra entidad. No me alcanzará la vida para agradecerles todo lo que han hecho por mi. Me siento acompañada, respaldada y querida y amor con amor se paga. ¡Cuentan conmigo! ¡No les voy a fallar!’, cerró su discurso este domingo 12 de febrero ante los miles de asistentes al último evento de precampaña.



Cabe señalar que durante el evento, representantes de pueblos originarios mexiquenses como otomies, mazahuas, y tlahuicas, celebraron una ceremonia prehispánica consistente en agradecer a la ’Madre Tierra, la vida y la salud’, en la cual le entregaron el ’Bastón de la Esperanza’ como dirigente moral de las diferentes etnias del Estado de México.​​