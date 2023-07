Los excesos que defiende Piña en la Suprema Corte

Durante su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió los excesos que se presentan en la Suprema Corte y que defiende la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández.



Según manifestó Andrés Manuel López Obrador, al igual que Norma Lucía Piña Hernández, las ministras y ministros de la Corte -Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf- están infringiendo el artículo 127 de la Constitución al recibir salarios superiores al del presidente de la República.



En su conferencia, recordó que el sueldo de dichos juzgadores asciende a 297 mil mensuales; sus aguinaldos, a 586 mil pesos equivalentes a 40 días de sueldo; ’primas vacacionales, 95 mil 474, o sea, 10 días de sueldo más; un fondo para comer en restaurantes de lujo, por 723 mil anuales; un comedor especial en la Suprema Corte, pueden ordenar alimentos a la carta y bebidas alcohólicas’.



Los ministros también tienen asignado un presupuesto mensual de 5 millones 540 mil 930 pesos para contratar personal. Según el presidente, esto significa que tienen la capacidad de utilizar ese dinero para contratar personal, incluyendo a sus trabajadores domésticos. En consecuencia, el presidente acusó que esta situación representa un privilegio y una falta de equidad.



’Es un acto de corrupción en sí mismo ganar ese sueldo, es una inmoralidad en un país con tanta pobreza, y más si se trata de un impartidor de justicia. Entonces no son siervos de la nación, como decía Morelos’.



En este año la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibirá un total de 3 millones 568 mil 836 pesos brutos como sueldo, lo cual equivale a 297 mil 403.77 pesos mensuales. Además, además de su sueldo, recibirá más de medio millón de pesos como aguinaldo. También disfrutará de un mes de vacaciones pagadas. Asimismo, tendrá acceso a un seguro de separación individualizado que asciende a 261 mil 648 pesos al año, así como a un seguro de gastos médicos mayores de 35 mil 552 pesos.



De acuerdo con López Obrador, además de sus salarios, el erario de la nación también cubre otros beneficios para las ministras y ministros de la Corte. Entre estos beneficios se incluyen dos vehículos blindados tipo Suburban con un valor acumulado de 6 millones de pesos, que se renuevan cada dos años.



También reciben un pago anual por concepto de riesgos, que asciende a 640 mil 372 pesos. Además, reciben un apoyo mensual de 22 mil pesos para gasolina, así como asistencia ilimitada para el pago de peajes en autopistas.



Algunos de ellos también cuentan con escoltas y tienen seguro para sus autos y viviendas. Además, se les brinda atención especial para realizar reservaciones en restaurantes, así como para realizar trámites de licencias, visas y otros trámites que requieran.



’Reciben viáticos para vuelos, hospedaje, comidas, pasaporte diplomático, para ellos y su familia nuclear; salón especial en el aeropuerto; dos periodos vacacionales de 15 días cada uno, o sea, un mes de vacaciones; tres equipos de cómputo e impresión; seis teléfonos celulares de gama alta para ministros y familiares; tres iPads con servicio de internet ilimitado; papelería personalizada; computadoras, impresoras, internet en su domicilio; apoyo de soporte técnico’, expuso.



Entre sus privilegios que les paga el dinero del pueblo se suma el hecho de que pueden instalar video de vigilancia en sus casas. Además, se les paga ’seguro de gastos médicos, esto ya lo hemos visto, de cómo ministros se han hecho cirugía plástica a costillas del erario; compra de medicamento; seguro de vida institucional; pago por defunción, ayuda para gastos funerales; apoyo económico para lentes; cuando se retiran, pensión vitalicia con casi la totalidad del sueldo; tienen derecho a un haber de retiro, o sea, una liquidación; en la jubilación se les permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados’.



El presidente añadió que ’se llevan al personal de apoyo ya estando jubilados; tienen un seguro cuando terminan, 20 millones de pesos; un estímulo por antigüedad de mil pesos anuales; y tienen un fideicomiso de 20 mil 149 millones de pesos, que es el que les da respaldo a todas sus prestaciones’.



Al respecto los ministros señalaron que no están legalmente obligados a percibir un salario inferior al del presidente, ya que no forman parte del Poder Ejecutivo. Alegaron que su posición dentro del Poder Judicial les concede la autonomía para establecer sus propios salarios, sin estar sujetos a los mismos parámetros que rigen al Poder Ejecutivo.



’El Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones que garanticen las características que exige dicho numeral constitucional, empezando por la del presidente de la República, lo que influye en todo el sistema de remuneraciones, porque su remuneración es el referente máximo para la determinación del resto de salarios del servicio público, permitiendo con ello una discrecionalidad con potencial de afectación a la eficacia y calidad de la función pública’, expresaron en un oficio.



Ante esta situación, el presidente de México señaló que enviará una iniciativa de reforma a la Constitución para que sea más precisa en estos aspectos.



’No queda más que enviar una iniciativa de reforma a la Constitución más precisa, porque ellos dicen que no está clara la Constitución, no está especificado bien en la Constitución, entonces hay que detallar todo. Entonces, voy a mandar esa iniciativa de ley en su momento, nada más que vamos a esperar a ver si se cuenta en la próxima legislatura con mayoría calificada, porque es una reforma a la Constitución’, dijo.



El presidente también criticó que los juzgadores nunca han estado del lado de la mayoría en este país.



’¿Qué han hecho los del Poder Judicial en beneficio del pueblo? Díganme una cosa que hayan hecho. Nada; al contrario, últimamente se han dedicado a defender a las empresas nacionales y sobre todo extranjeras que afectan la economía popular. Por ejemplo, se dedicaron a defender a las empresas de la industria eléctrica, sí, y a las que hacen jugosos negocios y afectan el presupuesto público, los dineros del pueblo. ¿Hicieron algo cuando desaparecieron los jóvenes de Ayotzinapa? ¿Hicieron algo cuando el lamentable accidente de la Guardería ABC? ¿Hicieron algo cuando imperaba el narco Estados en la época de García Luna? Sí, sí hicieron, hace poco: liberar las cuentas de la esposa de García Luna. ¿Qué han hecho? Lo de Aguas Blancas, nada, nada. Hicieron la investigación, pero no hubo justicia. Es el único caso donde dos ministros asumieron su responsabilidad, se formó una comisión, presentaron un informe, pero no se aplicó; al contrario, metieron a la cárcel a los familiares de las víctimas de Aguas Blancas. Lo único que se hizo fue quitar a Rubén Figueroa y poner a Aguirre, es lo único, y eso no fue por resultado de la investigación de la corte, eso lo decidieron en Gobernación, Gutiérrez Barrios. Nada, nada, nada’, puntualizó.