Los 8 alcaldes que le quedan al PRI y la decisión de Israel Félix

Hasta hace una semana, el PRI presumía que en plena ola morenista, pudo hacerse de 32 alcaldías (de los 84 totales) para su causa, ocupando más o menos la misma estrategia que recién emplearon en Coahuila para ganar la gubernatura y en la que tanto se han especializado: dividir a la oposición.



Luego vino la ya anunciada renuncia a su partido de 15 alcaldes, lo que teóricamente les habría dejado con 17 y por tanto, aún como la fuerza política predominante, por lo menos a nivel de presidencias municipales (contadas en número, no en importancia).



Pero cuando la nueva dirigencia estatal del tricolor convocó a sus “fieles”, al llamado solamente acudieron 6, a saber, los de Tepehuacán - hermano de Carolina Viggiano-, Jacala, Santiago Tulantepec, Agua Blanca, Metztitlán y Cuautepec.



Por Jorge Márquez Alvarado de Tulancingo, tuvo que apersonarse Marco Antonio Mendoza, pues se trataría del único ayuntamiento importante con el que contaría la nueva dirigencia priista.



Habría entonces otros 10 alcaldes que no siguieron al exgobernador Omar Fayad, pero que tampoco estarían muy contentos con lo que sucede al interior del PRI. Y reza el dicho popular que los tibios no caen bien en ningún lado, por lo que bien harían en no contarlos.



Dentro de estos 10 sin embargo, existe uno que llama la atención y se trata de Israel Félix de Mineral de la Reforma, quien al deber toda su carrera política a Omar Fayad -él más que nadie-, ha sido objeto de morbo en las charlas de café.



La explicación de su actuar sin embargo, no sería tan difícil.



A diferencia del resto de alcaldes, él estuvo en la dupla final para definir al candidato que eventualmente perdería contra Julio Menchaca por la gubernatura -sí, da igual a quién hayan escogido, el destino del PRI era perder las elecciones-.



Y como finalista, para dar marcha atrás a sus aspiraciones, al igual que sus antecesores, no se iba a conformar con menos que con la promesa de una senaduría, perfectamente realizable si quien la prometió, su contrincante, es la encargada de palomear a los perfiles a contender.



El conflicto entre Omar Fayad contra la dupla Alito-Viggiano estuvo cantado si bien estalló hasta después de las elecciones, para que el exmandatario no fuera acusado de dividir y no encontraran en ese desencuentro un pretexto para justificar la derrota -como de hecho sucedió-.



Si para la siguiente designación de candidaturas Israel Félix no obtiene aquello que le prometieron, así sea por mayoría y no plurinominal para garantizar su escaño, con justa razón llamará traidores y personas sin palabra a aquellos que hoy encabezan el PRI nacional, por eso mismo no podía darles el pretexto de una salida fácil donde a valores entendidos, se interpretara que no le interesaba más seguir el acuerdo.



Hasta aquí entonces, todo se puede interpretar como un plan que beneficie a Fayad, pues los amigos nunca sobran y menos si lo tiene en el Senado.



La lealtad de Israel será puesta a prueba, verdaderamente, cuando Carolina Viggiano le diga que no a su petición -o se la cambie por alguna otra distinta a lo acordado-, porque allí deberá decidir si sigue los pasos de Fayad, quien ya llegó al clímax de su carrera política, o bien, prefiere hacer uso de la política para ver si hay hacia donde brincar: restan pocos meses para conocer la respuesta.



ATIZOS



Por el momento, como resultado de la batalla entre Viggiano y Fayad -que no de la guerra-, se ha empatado el marcador: la de Tepehuacán le ganó la designación del candidato por la gubernatura y el de Zempoala le ganó el Congreso, además de arrebatarle una mayoría en las alcaldías.



El poder que ahora tiene Fayad que al menos en Hidalgo lo ubica por encima de Viggiano tiene vigencia sin embargo, hasta septiembre del 2024. Y aunque el poder de Viggiano se desvanezca incluso un poco antes de esa fecha, cuando termine su responsabilidad en el CEN del PRI, habrá que esperar si los perfiles que impulsa la secretaria general son capaces de ganar elecciones y si estos mantienen la lealtad después de su salida. Al tiempo.