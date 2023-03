Lorenzo y Jacobo se burlan: tienen a los jueces -que no la Ley- de su lado

La salida del Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, quien concluirá el próximo 4 de abril, no significará un cambio para el instituto debido a que dejó como Secretario Ejecutivo a Edmundo Jacobo Molina, impidiendo que los nuevos integrantes formaran parte de la decisión.



El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que Edmundo Jacobo Molina se reincorporó como secretario ejecutivo del órgano autónomo.



Lo anterior, después de que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó su restitución, pues señaló que Jacobo Molina fue electo por el periodo 2020-2026; además, la instancia judicial señaló que no existió motivo que justificará que el funcionario terminará anticipadamente su cargo.



El 2 de marzo pasado, Edmundo Jacobo Molina tuvo que dejar su cargo como secretario ejecutivo del INE, ya que las reformas electorales impulsadas por Morena así lo establecían; ante ello, el INE nombró a Roberto Heycher Cardiel Soto como encargado del despacho.



En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, la legisladora recordó que Edmundo Jacobo, en su papel como Secretario Ejecutivo, es el responsable de administrar los recursos del instituto situación que provoca preocupación



’La Secretaría Ejecutiva es la que administra los recursos del instituto, los recursos humanos y financieros, es la que tiene la chequera […] Lo grave del asunto es que Edmundo Jacobo se está quedando y no se está permitiendo que los nuevos integrantes elijan al siguiente Secretario Ejecutivo y además se le permitió un amparo, aquí hay algo gravísimo, nadie tuvo por qué permitirle un amparo a este hombre […] Lorenzo Córdova ya se va y deja a su operador político al frente de las arcas del instituto’, comentó.



La Diputada de Morena aseguró que el INE ha dejado de ser un órgano imparcial pues en repetidas ocasiones demostró que está en contra de todo lo que tiene que ver con Morena y el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



’Ha sido muy evidente el intento y la negativa de todo lo que tiene que ver con nosotros, con Morena, con el Presidente sobre todo y esto demuestra que tenemos un órgano menos imparcial y que está violando a todas luces la legalidad y los principios de independencia con los que se debería seguir’.



La legisladora calificó como peligrosa esta situación pues, dijo, podríamos ’estar ante un golpe blando’ debido a la participación de una institución como el INE en conjunto con los partidos políticos de oposición.



’Es muy peligrosa esta situación porque en primer lugar los partidos políticos tienen pulverizada su imagen y realmente no les alcanza a ellos mismo para promover una iniciativa, para promover una movilización, entonces qué tienen que hacer, colgarse de otra institución que tenga más credibilidad de ellos y ahí es donde hacen la jugarreta Lorenzo Córdova y Ciro Murayama y se suman a esta plataforma que la llaman ellos ‘El INE no se toca’, pero es a todas luces un acto opositor y conservador. Lo peligroso es aquí que podríamos estar ante un golpe blando, en este caso estamos viendo la participación de una institución en conjunto con los partidos políticos de oposición y están creando una sarta de mentiras e torno a la reforma del ‘Plan B’ del Presidente López Obrador’.



El día de ayer, Edmundo Jacobo Molina, se reincorporó a sus funciones, después de ser destituido de su cargo (por una semana) con la publicación de la Reforma Electoral, conocida como el ’Plan B’, luego de que el pasado 10 de marzo, Blanca Lobo Domínguez, Jueza Décima Segunda de Distrito en Materia Administrativa, le otorgó la suspensión definitiva para permanecer en su cargo.



El fallo de la Jueza establece también que la reforma legal para removerlo probablemente es inconstitucional.



La suspensión estará vigente hasta que el Poder Judicial dicte sentencia de fondo sobre la Constitucionalidad del 17 transitorio.



Ante esta situación, Julieta Ramírez recordó que de nueva cuenta el Poder Judicial ha dado muestra para quién trabaja, pues recordó que en 2020 desechó una impugnación promovida por ciudadanos ante la aprobación de un tercer periodo de Edmundo Jacobo al frente de la Secretaría Ejecutiva, pero cuando éste fue separado de su cargo ante la publicación del llamado ‘Plan B’, de manera inmediata se le permitió un amparo para que regresara a su puesto.



’Edmundo Jacobo inició su cargo en 2008, para el 2014 pues ya había terminado su primer periodo, para el 2020 termina su segundo periodo, ahí se le debió haber acabado el corrido. El 26 de febrero de 2020 el Consejo le aprueba un nuevo cargo, un tercer periodo a todas luces ilegal, en ese momento ciudadanos se organizaron e impugnaron esa decisión ¿y qué pasó? el tribunal electoral lo rechazó, dijo que los ciudadanos no tenían interés jurídico ni legitimidad suficiente para promover ese tipo de impugnación y por lo tanto lo desechó. Pero fíjense qué curioso, ahora resulta que cuando Edmundo Jacobo debe ser destituido por medio de la publicación del Plan B de la Reforma Electoral inmediatamente le admite su amparo aún cuando se supone que el juicio de amparo no aplica en materia electoral, ahí sí, y a los ciudadanos ante algo que a todas luces es ilegal lo desecharon. Esto es una señal, una muestra de para quién trabaja el Poder Judicial’.



La Diputada Julieta Ramírez insistió en que el INE se ha mostrado por años como un abierto opositor de Morena: ’No es ningún secreto que ellos son unos abiertos opositores del Movimiento de Regeneración Nacional y de aquellos que impulsen reformas o cambios que atenten contra su régimen de privilegios que se han ostentado durante todos estos años. Para mí es muy importante que se siga evidenciando el nivel y la clase política que tenemos al frente del INE, un órgano tan importante para nuestro país’.Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez | SIN EMBARGO