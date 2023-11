La Fiscalía General de la República (FGR) informó que logró la vinculación a proceso contra Ramón Sosamontes, ex jefe de la oficina de comunicación social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por el desvío de más de 203 millones de pesos a través de contratos por servicios no realizados que acordó con Radio y Televisión del estado de Hidalgo.



El Ministerio Público Federal logró revertir la decisión inicial de un juez federal que había decretado la no vinculación a proceso. Mediante un recurso de apelación se determinó que existen elementos iniciales de la presunta responsabilidad de Sosamontes en el delito de uso de atribuciones y facultades, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga.



"La Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) logró la vinculación a proceso de Ramón "S" después de que la Fiscalía General de la República (FGR) interpusiera un recurso de apelación contra la decisión de un Juez de Control que inicialmente no lo había vinculado a proceso en febrero de 2023. Ramón "S" enfrenta una probable responsabilidad en el delito de uso de atribuciones y facultades, según lo establecido en el artículo 217 fracción I inciso D) del Código Penal Federal", expresó.



La Fiscalía General de la República determinó que Radio y Televisión de Hidalgo carecía de la capacidad técnica, material y humana para prestar directamente el servicio, ya que subcontrató con 17 personas físicas y morales, lo que representaba el 94.6% del importe del contrato original. Esta situación la obligaba a sujetarse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, según lo establecido en el artículo 1 de dicho ordenamiento.



Con esto, el ex colaborador de Rosario Robles enfrenta dos procesos penales por desvío de recursos públicos que debían ser usados por la Sedesol en programas de combate a la pobreza.Con información de ARISTEGUI NOTICIAS