Lo peor del ser humano: la verdad sobre el caso de abuso de dos menores en Zimapán

Una querella sobre abuso hacia dos niñas de Zimapán sacudió a la sociedad hidalguense, toda vez que la versión mediática expuesta por una de las partes interesadas revelaba la supuesta influencia política de los presuntos responsables para quedar impunes del atroz delito. Sin embargo, tras ser analizado el expediente así como las declaraciones dadas a los medios por los involucrados, habría un vuelco sobre lo realmente sucedido.



El tema es delicado y corresponde a las autoridades determinar la responsabilidad de cada involucrado -en el caso de dos de los acusados ya lo han hecho y no se les vinculó a proceso-.



Con la finalidad de que el lector forme su propia opinión sobre el suceso que las partes han hecho público y evitando en todo momento la revictimización de las menores afectadas, con documentos, en el ejercicio periodístico se ha trazado una línea temporal sobre los hechos más relevantes que dan contexto al pleito familiar y político que tiene víctimas reales.







12. La jueza Janet Montiel no vinculó a proceso a Willy Trejo y a Eva Medina. Como publicó Milenio Hidalgo, “planteó durante la resolución que había elementos de duda respecto a la posibilidad de quiénes fueron las personas que habían terminado generando las lesiones y los actos a las menores, se planteó que hay un sesgo cognitivo por parte de la investigación y que había que agotarse otras líneas de investigación antes de poder llegar a una determinación para poder vincular a proceso”.



13. Aylen Trejo continúa realizando una campaña mediática en contra de Arturo Williams (Willy Trejo), a la que ahora agrega a su cuñada y también a la juez. A esta última la acusa de corrupta y de haber sido “comprada” por Willy Trejo.



14. El encargado de despacho de la Procuraduría, Santiago Nieto, manifestó que apelarían la resolución de no vinculación a proceso.



Aunque hay más elementos en conocimiento de este medio, se omite precisarlos para no afectar el debido proceso y sobre todo para no revictimizar a las agraviadas, citándose únicamente los que son parte de otros procesos y aquellos fragmentos que se han hecho públicos de éste en cuestión.