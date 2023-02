Lo hallan sin vida cerca de la estación del ferrocarril

Camerino Z.Mendoza,Ver.-un hombre de unos 45 a 50 años de edad, en aparente situación de calle fue hallado sin vida tirado cerca de la antigua estación del Ferrocarril, en este municipio.



El hallazgo fue realizado sobre la Avenida Ferrocarril entre las calles Bugambilia y calle de la Industria lugar donde lugareños observaron El cuerpo del hombre, el cual no respondía motivo por el cual alertaron a los servicios de emergencia.



Tras el reporte al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, quienes únicamente confirmaron el deseso del hombre ya que no contaba con signos vitales.



Tras lo ocurrido el área fue acordonada siguiendo el protocolo de cadena de custodia por parte de efectivos municipales, minutos después al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia así como elementos de la Policía Ministerial y Peritos en criminalística, quienes tomaron conocimiento.



Poco después ordenaron el retiro del cuerpo al SEMEFO para la necropsia de rigor, hasta el momento el ahora occiso permanece en calidad de no identificado ya que entre sus ropas no se le encontraron identificaciones, posiblemente se trata de una persona en condición de calle el cual era integrante del escuadrón de la muerte.