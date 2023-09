Lo de Xóchitl respecto al Sur del país no es nuevo; con Fox, también les vieron la cara

En un video que se volvió viral recientemente, Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, hizo una afirmación controversial en la que mencionaba que las personas en el sureste de México no tienen en su cultura trabajar 8 horas seguidas.



La senadora panista explicó que durante el sexenio de Vicente Fox, había advertido que trasladar "plantas maquiladoras" a San Cristóbal de las Casas sería un fracaso, ya que según ella, "nadie iría a trabajar 8 horas seguidas".



’Hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo que cuando trabajaba con Vicente Fox quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije: ‘va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidas porque no es su cultura’’.



Estos comentarios generaron distintas reacciones y opiniones en la sociedad, ya que se considera que estereotipan y generalizan a toda la población del sureste de México.



Después de los comentarios hechos por Xóchitl Gálvez sobre las plantas maquiladoras en el sureste de México, el académico chiapaneco, Leonardo Toledo, se encargó de desmentir sus afirmaciones. Muchos usuarios consideraron que las declaraciones de Gálvez perpetuaban estereotipos sobre los trabajadores del sureste mexicano.



Según la exposición de Toledo, el proyecto al que Gálvez se refería no era sobre múltiples plantas maquiladoras, sino sobre una sola. Esta planta pertenecía a Trans-Textil Internacional S.A. de C.V., que a su vez estaba relacionada con Kamel Nacif, un empresario cercano a Vicente Fox. Cabe destacar que Nacif ha sido vinculado con redes de trata infantil y con el secuestro de la periodista Lydia Cacho.



Kamel Nacif recibió del foxismo y del Gobierno de Pablo Salazar millones de pesos de recursos públicos con la promesa de invertir 65 millones de pesos y crear mil 500 empleos, una cifra que un año después apenas si ascendía a los 500 y que al momento del cierre era de 300.



En el año 2002, antes de la apertura de la maquiladora en San Cristóbal de las Casas, ocurrió una huelga en una planta perteneciente a Kamel Nacif en Acapulco, Guerrero. Ante esta situación, el empresario decidió cerrar la planta dejando a los trabajadores sin empleo. Es importante destacar que Nacif estaba relacionado con la fundación de Martha Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox.



En este caso, también se señala que el Poder Judicial favoreció al empresario al negar a los trabajadores la posibilidad de recibir la maquinaria de la fábrica como indemnización.



Después del cierre de la planta en Guerrero, Fox ofreció a Nacif la posibilidad de establecer una nueva maquiladora en Chiapas. Sin embargo, según el académico, el empresario impuso sus condiciones, entre las cuales se encontraba que el gobierno de Fox debía proporcionar los terrenos, las instalaciones industriales y pagar los sueldos de los trabajadores. Fox aceptó estas condiciones y adquirió un terreno en desuso por 10 millones de pesos para la nueva maquiladora.



Además, el entonces gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, se comprometió a pagar "una beca" de capacitación por seis meses a los trabajadores de la maquila. Sin embargo, esto llevaba a que cada seis meses Kamel Nacif despidiera a sus empleadas para seguir recibiendo los pagos de la beca.



Según los datos revelados por el académico, la mayoría del personal de la maquiladora eran mujeres indígenas. Estas trabajaban nueve horas diarias, superando las ocho horas mencionadas por Gálvez, y además eran obligadas a trabajar dos domingos al mes.



Además de las condiciones laborales mencionadas anteriormente, las empleadas de la maquiladora estaban sujetas a "metas" que, si las cumplían, eran "recompensadas". Sin embargo, estas recompensas solo se otorgaban a aquellas que habían estado en el puesto durante más de seis meses. En caso contrario, si no lograban alcanzar los objetivos establecidos, se les exigía trabajar horas extras sin recibir remuneración adicional.



A cambio de la inversión de los tres niveles de gobierno, el empresario cercano a Fox se comprometió a crear 1500 empleos. Sin embargo, según el análisis del académico, nunca se alcanzó dicha cifra, llegando solamente a tener alrededor de 450 trabajadores.



Al finalizar el gobierno de Fox, los apoyos a la maquiladora de Nacif se suspendieron, lo que llevó a su declaración de quiebra. En ese momento, había alrededor de 300 trabajadoras, quienes recibieron una liquidación de aproximadamente entre 2 mil y 4 mil pesos cada una.



’No solamente se trabajaba en la maquila más de 8 horas diarias, sino que pagaba menos del mínimo y había castigos ilegales. Quizá la ‘cultura’ de la que habla Xochitl no sea laboral, sino de cierto tipo de políticos en tratos con cierto tipo de empresarios’.Con información de ULISES RODRÍGUEZ LÓPEZ | POLEMÓN