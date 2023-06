Lo Asesinan cuando viajaba en un taxi

Córdoba,Ver.- Un pasajero sin vida y el conductor de un vehículo de alquiler con heridas de gravedad fue el saldo de un ataque armado registrado la tarde de este domingo, cuando circulaban en calles de la colonia esperanza



El ataque se registró en la avenida 17 entre las calles 15 y 17 cuando el conductor del vehículo CO-1939 Como Gilberto R.P, circulaba con rumbo a la colonia Aguillón y se le emparejó un vehículo del cual hombres armados dispararon en contra del vehículo de alquiler, quedando sin vida el pasajero no así el ruletero el cual recibió cuatro impactos de bala, quedando herido de gravedad en el interior del vehículo.



Tras lo ocurrido lugareños Al escuchar las detonaciones y asomarse a la calle y ver a los hombres bañados en sangre alertaron a los servicios de emergencia, arribando al lugar paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso del pasajero no así del conductor de la unidad de alquiler al cual trasladaron de manera inmediata a un hospital para recibir pronta atención médica.



El área fue resguardada por elementos de la Fuerza Civil y Policía Estatal, siguiendo el protocolo de cadena de custodia.



Minutos más tarde al lugar arribaron elementos de la Fiscalía Regional así como personal de Servicios Periciales quienes levantaron toda clase de indicios para integrar la carpeta de investigación, en el lugar se podían apreciar al menos 12 casquillos que quedaron tirados en el lugar y la fachada de una vivienda fue alcanzada por los impactos de bala.



Poco después el cuerpo fue enviado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, para la Necropsia de rigor quedando en calidad de no identificado se espera que en las próximas horas sea identificado por los familiares para darle sepultura de acuerdo a sus creencias religiosas.