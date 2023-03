Llora Lorenzo Córdova a Edmundo Molina, su cómplice de abusos hoy desempleado

Con la entrada en vigor del ’Plan B’ de la Reforma Electoral, Edmundo Jacobo Molina dejará su cargo de Secretario ejecutivo de Instituto Nacional Electoral (INE) en el cual iba a estar hasta 2026, luego de que Lorenzo Córdova lo propusiera en 2020 para otros seis años más en un proceso que dentro del mismo Consejo General le valió acusaciones de simulación.



Edmundo Jacobo Molina es uno de los funcionarios que por más tiempo ha permanecido en la cúpula del Instituto Electoral, a donde llegó en 2008, cuando todavía era el IFE. Cercano al Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello, con quien ha compartido polémicas, fue uno de los funcionarios que impugnó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, para ganar más que el Presidente.



Como Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo representó legalmente al Instituto Electoral y actuó como secretario del Consejo General con voz, pero sin voto. Es decir, fue pieza clave en la impugnación que presentó el Instituto Nacional Electoral a inicios de febrero contra el primer paquete de leyes de la Reforma Electoral. Desde su posición, además, fue señalado de representar a la “burocracia dorada” del INE, con un sueldo mensual neto en 2022 de 166 mil 836.50 pesos, como puede consultarse en la Plataforma de Transparencia, un monto por encima del salario mensual neto del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue de 121 mil 148.00 pesos. Además de su salario mensual neto, Jacobo Molina percibía un seguro de separación individualizado por 25 mil 709.33 pesos, y una compensación garantizada por 141 mil 034.50 pesos. En su última declaración patrimonial, el Secretario Ejecutivo reportó, además, tener ingresos adicionales por 239 mil 253 pesos anuales, correspondientes a actividad financiera y enajenación de bienes. El que como funcionario del INE pudiera ganar más que el titular del Ejecutivo federal se debió precisamente a los recursos legales que presentó contra Ley de Remuneraciones, una situación que le generó críticas al igual que le han valido al resto de los integrantes del Instituto Electoral que han defendido sus salarios. Los recursos que se destinan al INE han sido tema que ha enfrentado al Gobierno federal y los consejeros electorales. El Gobierno ha cuestionado los salarios y prestaciones que percibe una “burocracia dorada” en este órgano electoral, el cual a su vez ha rechazado las acusaciones de dispendio. De hecho, el propio Edmundo Jacobo ha sido una de las voces que criticaron la propuesta de austeridad planteada por el Gobierno federal a inicios del año pasado para tener los recursos necesarios para llevar a cabo la Consulta de Revocación de Mandato, en la cual por Ley debió contar con la misma organización de una elección federal, pero que bajo el argumento de falta de recursos implicó la instalación de menos casillas, una medida respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “No nos van a venir a dictar desde afuera quien no conoce la operación de la institución, que no conoce el nivel de especialidad de la tarea electoral cómo hacerlo, bienvenidos y escucharemos los comentarios, pero la decisión la va a tomar esta institución en el ámbito de sus atribuciones, en el ámbito de su autonomía, y también con esto cierro, lamento que desde una decisión presupuestal de la Cámara de Diputados se esté poniendo en duda la ejecución de las tareas encomendadas social y políticamente a esta institución”, dijo el Secretario Ejecutivo, al finalizar la Sesión Extraordinaria de la Junta General Ejecutiva del INE del 13 de enero de 2022, hace más de un año. Su paso por la Secretaría Ejecutiva del INE no ha estado exento de otras polémicas. Él fue, por ejemplo, el interlocutor de la llamada que fue intervenida y difundida ilegalmente durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, en la cual Lorenzo Córdova se burló de las autoridades indígenas con las que se había reunido horas antes. Córdova de hecho ha amagado que una vez que se restaure “el orden constitucional y democrático”, Jacobo Molina volverá a su cargo para culminar una gestión de 18 años. “Edmundo, te esperamos de vuelta al Instituto”, dijo el miércoles el Consejero Presidente durante la conferencia inaugural del Foro Global de Democracia directa. “(Edmundo Jacobo Molina es) un funcionario que, en las próximas horas, en virtud de una reforma arbitraria, inconstitucional, regresiva y antidemocrática será despedido, será cesado”, acusó ayer Lorenzo Córdova, quien ha sido cuestionado por el protagonismo que ha asumido como árbitro electoral, una situación que lo ha llevado a una abierta confrontación con el Gobierno de López Obrador.

Horas después, el propio Córdova anunció que el Instituto Nacional Electoral impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el cese de Edmundo Jacobo Molina bajo el argumento de que no se puede disminuir el periodo del nombramiento de un Secretario Ejecutivo en lo particular, determinado por el Consejo General.



Ese periodo que señala el INE, lo determinó el Consejo General el 6 de febrero de 2020 cuando a propuesta de Lorenzo Córdova se designó a Edmundo Jacobo Molina por un nuevo periodo de seis años, aún cuando no eran los tiempos para llevar a cabo esta designación, como acusó en su momento el Consejero Roberto Ruiz Saldaña.



“​​Quien más se llena la boca aquí en defender al Instituto Nacional Electoral es su principal victimario. Envuelto en una retórica de amenazas al INE y de pretendida defensa de su autonomía, hoy Lorenzo Córdova pretende la ratificación de Edmundo Jacobo Molina […] No es de demócratas Consejero Presidente proponer una ratificación del Secretario Ejecutivo más de dos meses antes que se venza su periodo, a fin de sustraer de la decisión, a cuatro consejeras y consejeros que llegarán el 4 de abril”, criticó Ruiz Saldaña en la sesión del 6 de febrero de 2020 en la que se aprobó prolongar el periodo de Edmundo Jacobo Molina.



Uno de los argumentos que expuso en ese entonces el Consejero Presidente Lorenzo para mantener a Jacobo Molina hasta 2026 fue, según informó el INE en un comunicado, “superar dos grandes desafíos que requieren de un conocimiento detallado sobre el funcionamiento de la institución y de un incuestionable compromiso con la legalidad”: el proceso electoral de 2021, “y, el otro es más de tipo administrativo, para encontrar el punto de equilibrio entre esos preparativos y el déficit financiero inédito e inaudito con el que hemos iniciado este año fiscal”, abundó Córdova.



No obstante, la Ley, que los consejeros han prometido hacer cumplir, señala ahora que “dada la modificación de las facultades de Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del presente Decreto /de la Reforma Electoral), la persona titular de dicho cargo (Edmundo Jacobo Molina) cesará en sus funciones a partir de su publicación”.



La Ley señala además que el Consejo General deberá nombrar de entre los directores ejecutivos, a un encargado de despacho. En la sesión ordinaria del mes de mayo de 2023, designará a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva para el periodo 2023-2029 que cumpla los requisitos correspondientes.



El INE ha dicho a su vez que mientras avanza su impugnación, “prevalece la instrucción de las 11 consejeras y consejeros electorales para que quien ostente la representación legal del INE impugne la reforma electoral por las múltiples inconstitucionalidades que presenta, por lo que de inmediato, el día de hoy se presentó un juicio electoral ante la Sala Superior, alegando la inconstitucionalidad del artículo transitorio que cesa injustificadamente al Secretario Ejecutivo”.