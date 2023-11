Llevan tacos gratis para familias de Acapulco

Con la finalidad de dar de comer a centenas de familias afectadas por el huracán Otis de categoría 5 en el puerto de Acapulco, la taquería Don Rey se trasladó al lugar y preparó al menos 120 kilogramos de carne.



El hecho llamó la atención de diversos internautas, quienes compartieron la buena obra en redes sociales.



Han sido miles de familias las que han apoyado a los damnificados en la medida de sus posibilidades y de su corazón.



En gratitud, este medio difunde los datos de la Taquería Don Rey, misma que se encuentra localizada en la calle 5 de Febrero No. 301 en la Colonia Obrera de la Ciudad de México. De lunes a viernes abren 10 am a 1 am y los domingos de 2 a 11pm.



También aparece otra dirección en Xocongo 204, Col. Tránsito.