Lleva orquesta sinfónica del estado de México su música a territorio mexiquense

TOLUCA, Estado de México.- La Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), deleitó a las y los mexiquenses en su Temporada 150 con dos presentaciones de fin de semana, el primero, en su casa, la Sala de Conciertos ’Felipe Villanueva’, en Toluca, y el segundo en el Templo de San Francisco Javier, en Tepotzotlán.



Este programa inició con el Adagio para cuerdas del compositor estadounidense, Samuel Barber, obra escrita en 1937 que evoca una escena de amor, descrita en su estreno como una pieza no dramática, sino satisfactoria y la obra más tocada del compositor en la actualidad.



Continuó el Concierto para violonchelo, Op. 22, también de Samuel Barber, que contó con la interpretación del violonchelista Asaf Kolerstein.



Las y los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar del talento y la calidad interpretativa del maestro, actual violonchelo principal de la OSEM.



Tras una magistral interpretación llegó el cierre del concierto con la Sinfonía No. 1 en Do menor, Op. 68, de Johannes Brahms, una obra de herencia romántica catalogada por la crítica como la décima sinfonía Beethoviana, ya que, en aquella época, los conocedores catalogaron a Brahms como el único capaz de producir una sinfonía de dignidad y alcance intelectual comparable con Beethoven, una de las composiciones más reconocidas del compositor.



Para el Programa 10 de la Temporada 150, y en el marco del Festival TransformARTE, la OSEM se presentará el viernes 26 de abril a las 20:00 horas en la Sala de Conciertos ’Felipe Villanueva’, y el domingo 28 de abril, a las 13:00 horas, en el Conservatorio de Música del Estado de México, ambos en Toluca.



La Orquesta Sinfónica del Estado de México invita a seguirla en sus redes sociales, en Facebook, X e Instagram como @OSEMoficial.