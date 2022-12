Lleva Azucena Cisneros jornadas de Escuela Segura a planteles de Ecatepec

Ecatepec, Méx.- La diputada Azucena Cisneros realiza el programa Escuela Segura en este municipio, y que ya ha beneficiado a 20 planteles de diversos niveles escolares, para generar entornos seguros con jornadas de limpieza y alumbrado en las inmediaciones para mayor seguridad de alumnos, docente sy padres de familia.



’Este programa surge ante las peticiones de vecinos porque los niños y los jóvenes necesitan un entorno seguro, salen de la escuela y no hay ni siquiera luz, hay muchas escuelas en Ecatepec que tienen turnos vespertinos, es muy importante que podamos estar llevando un poco de luz y tranquilidad en preescolar, primarias y secundarias’, explicó la legisladora morenista.



Al acudir a la escuela Rosario Castellanos, en Jardines de Morelos, donde acuden 530 alumnos tan solo en el turno matutino, se realizaron reparación de luminarias, así como jornadas de limpieza con apoyo de vecinos y padres de familia, además de que se instaló una alarma en este plantel escolar que fue rehabilitado por los gobiernos federal y estatal, tras sufrir severos daños por el sismo de 2017.



El programa incluye también pinta de guarniciones y señalamientos en el exterior de la escuela, pues la diputada de Ecatepec, asegura que en sus recorridos por comunidades se ha encontrado con esta exigencia de vecinos que quieren contar con atención de autoridades cercanas, pues las educativas, solo responden a temas administrativos.



’No se atiende, es algo que no se voltea a ver, no se les tiende una mano, no hay una autoridad que venga y se presenta y diga aquí estamos, eso quiere la gente, hay un clamor social porque haya esa atención. Quieren la autoridad educativa no solo sea administrativa, sino que haya humanidad, que haya un gesto de solidaridad, más cuando los niños vienen saliendo de un proceso tan complejo tras la pandemia’, sostuvo la diputada de la Cuarta Transformación.



Adicionalmente, subrayó que acudir a Jardines de Morelos busca generar entornos seguros, para ir terminando con el estigma que mantiene esta colonia, donde vivió el Monstruo de Ecatepec y multi feminicida, pero que se caracteriza por ser una comunidad de gente buena y trabajadora, y ’lamentablemente les tocó una situación terrible, pero nosotros tenemos que abonar para que la gente se sienta segura’.



El subdirector del plantel Ricardo Márquez Gómez, agradeció el respaldo de la legisladora por poner en marcha este programa al que también se sumaron algunas personas de la comunidad, y padres de familia.



’En el plantel tenemos una buena seguridad al interior del plantel, todo el personal de la escuela apoya favorablemente, la comunidad también, desgraciadamente siempre como en todo Ecatepec, hay situaciones que rebasan a la comunidad local, situaciones ya particulares, sí sabemos que hay cierto nivel de delincuencia, pero tenemos los comités de seguridad y de protección civil en la escuela’, afirmó.



El docente explicó que es un gran apoyo para beneficio de la comunidad escolar, porque faltaba contar con señalizaciones preventivas, ya que no han tenido atención por parte de la autoridad municipal, más que con patrullas, pues desde el ciclo escolar pasado solicitaron poda de árboles pero no obtuvieron respuesta.