Lleno de irregularidades campo de golf de Salinas Pliego

Luego de que la televisora Tv Azteca, perteneciente al empresario Ricardo Salinas Pliego, indicara que la Guardia Nacional tomó las instalaciones del campo de golf en Huatulco, Oaxaca, el periodista Omar Gasga exhibió que la Guardia Nacional solo se encontraba acompañando a la Profepa para revisar los sellos de clausura de esta área natural protegida.



De acuerdo con Tv Azteca los agentes arribaron al sitio durante la tarde del pasado jueves 14 de marzo, detallando que estarían violando el derecho de propiedad debido a que el campo de golf está en manos de particulares.



Sin embargo el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el terreno correspondiente al campo de golf es propiedad de la Nación y que el magnate únicamente tenía una concesión, la cual venció. Actualmente la zona es considerada como Área Natural Protegida, decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 26 de febrero.



El mandatario explicó que la razón por la cual estuvo presente la Guardia Nacional fue debido a que varias personas llegaron para evitar la toma del terreno, por lo que la Guardia Nacional fue desplegada para ’proteger lo que ya es un bien público, que siempre fue, pero que se está recuperando’.



De acuerdo con el periodista, el campo de golf Tangolunda, ubicado en Santa María Huatulco, es un área protegida de 82.5 hectáreas la cual fue otorgada como concesión a Ricardo Salinas Pliego en el gobierno de Felipe Calderón.



’Mucha estridencia en lo que ayer se difundió respecto a la presencia de la Guardia Nacional en trabajos que hacía la Profepa, cuyos inspectores llegaron a hacer un recorrido de verificación, de que los sellos que habían colocado el viernes de la semana pasada a los acceso del campo de golf. No se dio lo que se informó ayer por la tarde a través de diversos noticiarios, se dijo que la Guardia Nacional había tomado el campo de golf, cuando no hubo ningún intento, siquiera, de desalojo’. declaró Gasga para Sin Embargo.



Omar Gasga expuso que el personal de la Profepa estuvo acompañada en todo momento de trabajadores de Producciones Especializadas, de Grupo Salinas, con quienes el Fonatur firmó la concesión por un periodo de 10 años en el Gobierno de Calderón. El periodista incluso expuso que a través de esta empresa Ricardo Salinas Pliego obtuvo dos concesiones de Conagua para acuacultura, es decir la reproducción de peces de agua dulce, para mantener este campo de Golf y no mediante el uso de agua tratada.



El 15 de agosto del 2012 el Fondo Nacional de Formento al Turismo (Fonatur) otorgó una concesión a la empresa Producciones Especializadas, perteneciente al empresario Ricardo Salinas Pliego.



De acuerdo con el Foro Ambiental, la concesión del campo de golf, nombrado por el empresario "Las Parotas Club de Golf de Huatulco", se efectuó por un periodo de 10 años de manera directa, más dos periodos de 5 años.



La concesión hasta agosto del 2023 tuvo un costo de 500 mil dólares. Sin embargo dos meses y medio después la empresa suspendió la utilización del agua tratada que adquiría a través de Fonatur para regar el campo de golf y en vez de ello, extraía de pozos agua potable, de acuerdo con el Foro Ambiental.



Según el informe del periodista, Fonatur indica que este terreno necesita, debido a su tamaño, un uso promedio diario de 350 metros cúbicos, es decir, 350,000 litros diarios. En un año, esto equivale a 127,750 metros cúbicos, lo que se traduce en un consumo anual de 127 millones 750 mil litros de agua.



’Hay documentos enviados al Fondo Nacional de Fomento al Turismo en 2022 donde diversas cámaras, entre ellas la asociación de promotores y desarrolladores inmobiliario, la asociación de hoteles de Huatulco, le estaban pidiendo al Fonatur que ya no le renovara la concesión al señor Salinas Pliego porque habían detectado que sin autorización se perforaron dos pozos para extraer agua del subsuelo que le ha permitido a esta empresa el riego de las 82 hectáreas’, indicó, abundando que Conagua le otorgó dos concesiones por el uso de acuacultura pese a que en el área no hay criadero de peces.Con información de SIN EMBARGO