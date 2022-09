Llegó el momento de poner orden en Hidalgo: Julio Menchaca

Julio Menchaca Salazar, quien rindió protesta como gobernador constitucional de Hidalgo, expresó que ha llegado el momento de poner orden y pidió a las y los hidalguenses tener confianza, pues no les va a fallar, ya que lo mejor está por venir para el estado.



Durante su mensaje, ante más de 4 mil asistentes, dejó claro que ha llegado el momento de devolverle al ejercicio del poder el sentido ético y moral, quitarle la frivolidad, la opulencia y el derroche. ’Debemos devolverle a la política su dignidad y a los políticos su vocación social y de servicio público’.



Recordó también que su gobierno se regirá por los principios de la Cuarta Transformación, que son los de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.



Menchaca Salazar dijo: ’Comenzamos a escribir un nuevo capítulo en la vida pública de Hidalgo. Este 5 de septiembre inicia un nuevo régimen, que permitirá la transformación de nuestro estado; es la oportunidad de construir, de la mano del pueblo, la anhelada alternancia para Hidalgo, y tenemos lo que hace falta para lograrlo.’



El gobernador recordó que después de 93 años, la ciudadanía hidalguense decidió de manera libre y democrática hacer un cambio de rumbo, para terminar con las malas prácticas del viejo sistema: ’Hay muchos problemas antiguos y complejos, pero unidos podemos superarlos, ¡porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada!’



Julio Menchaca dio a conocer que se erradicará la corrupción y la impunidad, para llevar los recursos públicos a donde la gente los necesita.

Asimismo, reiteró que con esta administración inicia la lucha a favor de la igualdad de género, de más beneficios para las personas adultas mayores, para los grupos de la diversidad y para las personas con discapacidad.



’La alternancia es hoy una realidad: la esperanza venció a la imposición. ¡En Hidalgo ya inició la transformación!’, enfatizó.



Menchaca se dirigió a las y los hidalguenses presentes y a los que siguieron la transmisión por los diferentes medios de comunicación, para decirles que su gobierno representa a todas y todos, por lo que trabajando en conjunto con la sociedad se afrontarán los retos del estado.



En la toma de protesta de Julio Menchaca Salazar, lo acompañaron personalidades como Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador; Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, y el senador Ricardo Monreal Ávila.



Además, asistieron gobernadoras y gobernadores de otros estados, senadoras y senadores de la República, diputadas y diputados federales y locales, presidentas y presidentes municipales, así como funcionarias y funcionarios de los tres niveles de gobierno.