Como sucede cada año, este 6 de enero en las primeras horas llegaron los Reyes Magos para los deportistas y para quienes tienen que ver algo con el deporte; nos enteramos de las cartas que escribieron algunos de ellos y si Melchor, Gaspar y Baltasar les trajeron lo solicitado o no, dependiendo de cómo se portaron en los últimos 365 días del año.



Caballeros de Córdoba, el equipo del pueblo, le pidió a los Reyes Magos una estupenda segunda mitad de la temporada de la tercera división, para califi-car nuevamente a la liguilla de finales, donde buscarán crecer… Esperamos que se hayan portado bien los pupilos de René Olmos.



Por su parte Memo Bautista le pidió a los Reyes, que alguien le explique el porqué de su salida del Comude, pero en respuesta le dejaron una máscara donde se oculta quien metió mano negra; sabedor que en esos puestos es así, hoy estar y mañana no, pues ahí no hay amigos.

Miguel Ángel Guzmán de la Peza ’Operaprima’, presidente de la Liga 30 Ca-balleros, donde nace el béisbol con aroma a café, no baja los brazos, sigue trabajando a favor de béisbol infantil, pero sobre todo, en pro del desarrollo de los beisbolistas y en la formación de los mismos, no solo como peloteros, sino como mejores personas; le pidió a los Reyes un Nacional de Beisbol pa-ra Córdoba. Sabemos que se ha portado bien, así que esperamos buenas noticias.



La Liga Cordobesa de Beisbol pidió a los Reyes Magos algo importante y soñado; remodelación del aviación uno con todo e iluminación para formar la Liga Nocturna. Ojalá se hayan portado bien, pero…?



Por lo que toca al futbol cordobés, le pidieron a los Reyes Magos que reha-biliten y transformen dos campos, uno es el de San Nicolás donde la obra es una porquería, pero que ha dado la vuelta al mundo con sus Tribunas hacía la vía, que los aficionados disfriuten del paso de los migrantes en el tren.



La otra obra es rescatar el Huilango uno y convertirlo en un verdadero esta-dio, con paso natural y con medidas reglamentarias, buenas tribunas, baños y vestidores, tal como estaba programado en su inicio; la obra la programa-ron para iniciar en octubre, pero no se realizó por lo que es la petición a Mel-chor, Gaspar y Baltasar. Ojalá se hayan portado bien los futbolistas y les co-cedan sus deseos.



Jesús ’Yaki’ Núñez, ’Magno’ o Chucho le pidió a los Reyes en su cartita la dirección del Comude, pero se equivocó y en lugar de dejar la carta en el pino de Navidad, se la engtregó a Omar Osorio.



Ya que hablamos de Omar Osorio le pidió a los Reyes Magos un boleto de avión para Paris y le dejaron un programa intensivo de entrenamiento y una beca otorgada por el ayuntamiento que encabeza Juan Martínez Flores, para sus concentraciones y trabajo de altura, así que todo parece indicar que el medallista va por buen camino.



Los que al parecer no se portaron del todo bien, son los nadadores, pues pi-dieron que les rescaten la alberca olímpica que para construirla quitaron un campo de futbol y luego la dejaron perder al no darle mantenimiento y no hay para cuando se logre esa recuperación, vaya ni con la magia de Melchor, Gaspar y Baltasar.



Tito Vázquez le pidió a los Reyes Magos la coordinación de Comude, pues dice que cuando estuvo dio buenos resultados, pero él fue más allá, en su carta a los Reyes pidió que le dejen organizar otra vez el Medio Maratón Hui-lango, que no le pongan todas las trabas, ni sufra bloqueos, mucho menos el pago de ’permisos’ un día antes del evento. Ojalá Tito se haya portado bien; todos los atletas se lo agradecerán, pues hace falta una carrera de esas en las principales calles de la ciudad, no donde nadie los ve.



Para finalizar los deportistas de Córdoba pidieron a los Reyes Magos 300 metros más de barda con todo y rotulista, para que se sumen los deportistas que faltan en esa gala y si no alcanza, cuando menos que hagan como en la Sala de Cabildo: Una lista de nombres de deportistas Ilustres… Si no está la imagen, cuando menos el nombre.