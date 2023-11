Córdoba, Ver – Del 13 al 19 de noviembre llegará a Córdoba la unidad del mastógrafo de los Servicios de Salud de Veracruz, para ofrecer el estudio gratuito a no derechohabientes, por lo que, la Coordinación de Salud Municipal hace un llamado a las mujeres de 40 a 69 años de edad, así como aquellas con antecedente familiar de cáncer de mama a acudir a esta campaña.



La coordinadora de Salud, Adriana Arteaga Vega, comentó que las interesadas deberán presentarse en la explanada del parque 21 de Mayo con la piel limpia, lo que implica no usar desodorante, talco, crema o perfume, y con las axilas rasuradas o depiladas para lograr una buena toma de la mastografía. Además, sin aretes, pulseras, cadenas y/o anillos.



Dijo que el cáncer de mama es una enfermedad curable si es diagnosticado con oportunidad dentro de los estudios tempranos y exhortó a mujeres menores de 40 que tengan antecedente de cáncer de mama en ascendencia de familia materna a realizarse una mastografía después de una exploración clínica.



La actividad es exclusiva para personas sin derechohabiencia a IMSS, ISSSTE o PEMEX; y para acceder al estudio será conforme lleguen y se asigne su turno, por lo cual, no es necesario hacer una cita previa. Se prevé un promedio de 40 mastografías diarias durante estos siete días.



Finalmente, en caso tener resultados positivos a estos exámenes el Ayuntamiento a través de la Coordinación de Salud Municipal harán las gestiones pertinentes ante el Centro de Salud, localidad o residencia para realizar la referencia de la paciente para recibir su tratamiento oportuno.