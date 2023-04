Llegan primeros pagos de pensiones americanas

Yanga Ver., (17 de abril de 2023).- Como un logro define el alcalde de Yanga la llegada de los primeros pagos de pensiones americanas de las personas que solicitaron este beneficio a través de la oficina ubicada en Yanga de gestión para recuperar pensiones de seguridad social de Estados Unidos.



El alcalde Fernando Nicolás Gordillo Torres, destacó ’uno de los grandes elementos que nos dan un sin número de alegrías es que afortunadamente ya algunas de las personas que presentaron su documentación para solicitar la pensión americana ya obtuvieron respuesta, gracias a Dios nos han informado algunos beneficiarios que hicieron la solicitud que ya se encuentran depositados en sus cuentas bancarias los recursos de su pensión y que se derivaron del trabajo que estuvieron realizando durante muchos años en la Unión Americana y que el día de hoy se ve el resultado en el hecho de que ya recibieron su primer depósito’.



Remarcó que en Yanga se ha cobijado a muchísimas personas en muchos temas no nada más en situaciones de libertad sino en temas de emergencia y hoy en la gestión de recursos que son de ellos gracias al trabajo que desempeñaron en la Unión Americana, por lo que destacó que la invitación es para todos los yanguenses y también de otros municipios, para que puedan realizar el trámite de solicitud y en próximos días de acuerdo a lo informado por la Oficina de Representación de la Unidad de Servicios Federales de la Embajada de Estados Unidos en México, van a desarrollar entrevistas para aquellas personas que realicen su solicitud.



Sobre este importante logro, el ciudadano yanguense José Antonio Águila Díaz quién fue de los primeros en recibir su pensión, explicó que hace seis años él inició un proceso para obtener su pensión de Estados Unidos debido a que tiene Insuficiencia Renal Crónica, sin embargo esto no procedió pero le indicaron que a los 65 años podría hacer el trámite nuevamente, sin embargo, gracias a la apertura de la oficina en el Ayuntamiento de Yanga, él inició el trámite, está vez con el mejor resultado que es el pago de su pensión, esto a tan sólo un mes de haber terminado el proceso de solicitud.



Aguilar Díaz expresó ’hicimos el trámite, de ahí nos dijeron que era de tres a cuatro meses de espera, yo esperaba en junio posiblemente y cuál va siendo mi sorpresa que al mes exactamente el 14 de abril llega el aviso de que ya se hizo el primer depósito de mi pensión’.



Destacó que esto es una realidad y ya no tienen que ir a hacer el trámite a otros lados porque Yanga cuenta con esta oficina, por lo que agradeció al alcalde Fernando Gordillo Torres y a todas las personas involucradas en el proceso, pues dijo han hecho de este trámite algo fácil para todos los habitantes de Yanga y para todo el que se acerque de la zona centro del estado de Veracruz.