Llegan Cetes a niveles no vistos en 22 años, prácticamente de 1% mensual

Este martes se informó que la tasa de referencia de los Certificados de la Tesorería (Cetes) a 28 días llegó a su punto más alto desde mayo de 2001 en la subasta semanal de deuda gubernamental.



A pesar de que los rendimientos de los Cetes tuvieron resultados mixtos, la tasa del Cete a 28 días subió seis puntos base con respecto a su subasta previa, llegando al 11.34%.



Por otro lado, el peso y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) han tenido avances significativos y se encuentran en niveles no vistos desde marzo gracias a una mejoría en el ambiente global para los activos de riesgo y a la relajación de las preocupaciones sobre el sector bancario.



En su cuarta sesión seguida de ganancias, la moneda doméstica cotizaba en 18.2218 por dólar casi al final de los negocios, oscilando en niveles no vistos desde el 9 de marzo, con una apreciación del 0.61% frente al precio de referencia de Reuters del lunes.



’Los indicadores técnicos apuntan a que el tipo de cambio podría continuar con su tendencia a la baja, siempre y cuando no se observe un regreso de la aversión al riesgo en los mercados financieros globales’, dijo la firma Banco Base en una nota de análisis.



Si los mercados financieros globales no experimentan una aversión al riesgo, se espera que el tipo de cambio disminuya aún más.



El jueves se tomará la decisión de política monetaria del banco central (Banxico), donde se prevé un aumento de 25 puntos base en la tasa clave de interés.



En cuanto al índice S&P/BMV IPC, subió un 0.68% y alcanzó los 53,209.10 puntos, llegando a su mejor nivel desde el 9 de marzo.



Los resultados corporativos del cuarto trimestre de TV Azteca también parecieron ser positivos, ya que los títulos de la televisora saltaron un 3.82% y se comercializaron a 68 centavos.Con información de FORBES