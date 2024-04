Llama secretaría de salud prevenir casos de sarampión y/o rubéola con vacunación

TOLUCA, Estado de México.- Con el objetivo de prevenir casos de sarampión, la Secretaría de Salud del Estado de México llama a madres, padres y personas tutoras o cuidadoras para llevar al Centro de Salud más cercano a niñas, niños y adolescentes, para completar los esquemas de vacunación y destaca que en la entidad no se ha registrado ningún contagio.



Lo anterior para dar cumplimiento al nuevo aviso del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) de la Secretaría de Salud federal y destaca que se cuenta con biológicos triple viral, contra sarampión, rubéola y paperas (SRP) para aplicarse a niñas y niños de uno a nueve años; así como doble viral, contra sarampión y rubéola (SR) para adolescentes de 10 a 19 años.



Esto tiene como propósito evitar que se registren casos autóctonos en el país, por ello, a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), reitera el llamado para que la población objetivo sea protegida, por ello se puede acudir a cualquiera de los más de mil 200 Centros de Salud que se ubican en los 125 municipios de la entidad y llevar su Cartilla Nacional de Salud.



La dependencia informa que hasta la semana 13 de 2024, se han notificado en el país un total de 859 casos probables de este padecimiento o rubéola sospechosos y sujetos a análisis, de los cuales se han confirmado cuatro de sarampión, uno es importado y tres probablemente relacionados a importación.



Por ello, convoca al sector salud público y privado a dar cumplimiento a las acciones de vigilancia epidemiológica y de diagnóstico por laboratorio de los casos probables, a fin de evitar la reintroducción del virus y garantizar el diagnóstico oportuno, así como difundir información que refuerce las acciones de promoción de la salud y medicina preventiva.



Destaca que el nuevo aviso epidemiológico contiene recomendaciones específicas sobre las acciones a realizar ante la ocurrencia de casos probables de ambos padecimientos; las medidas ante la confirmación de un caso mediante la difusión del aviso epidemiológico entre todas las unidades, los comités estatales y jurisdiccionales o distritales.



Asimismo, la Secretaría de Salud estatal indica que el sarampión es una enfermedad viral sumamente contagiosa causada por el virus Paramixoviridae del género Morbillivirus y se encuentra en las secreciones de nariz y faringe, por lo que el contagio ocurre cuando la persona enferma tose o estornuda y gotitas de saliva penetran por la vía respiratoria de personas que no han sido vacunadas y no lo han padecido.



Tiene un periodo de incubación en el organismo de una a tres semanas y tiempo de transmisión de cuatro días antes y cuatro días después de comenzar la aparición de ronchitas en el cuerpo (exantema), el cual dura de cuatro a siete días y desaparece mediante descamación; por lo que, para evitar contagiar a otras personas y prevenir hospitalizaciones, es recomendable el aislamiento del enfermo en casa.



Finalmente, la dependencia subraya que los síntomas son fiebre, manchas rojizas y elevadas sobre la superficie de la piel que se distribuyen de cabeza a extremidades y se acompañan de irritación ocular (conjuntivitis), catarro tipo rinitis, tos y podrían observarse manchas pequeñas con centro blanco en la mucosa bucal llamadas manchas de Koplik.