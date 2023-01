Llama Morena a garantizar juego limpio en campañas Edomex

Toluca, Méx.-Tras el arranque del proceso electoral ordinario para la elección de Gubernatura 2023, diputados de Morena, integrantes de la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático llamaron a las instituciones electorales a garantizar ’juego limpio’ en las campañas, que no se permita el uso de recursos públicos para coaccionar el voto, y se respete el sufragio de los mexiquenses porque tradicionalmente han actuado en beneficio del partido en el poder.



El diputado Daniel Sibaja afirmó que el proceso electoral 2023 es histórico porque se está ante un hecho donde se va a comprobar la certeza y la confianza de las instituciones electorales, aunque existe escepticismo ante el comportamiento tradicional de estas autoridades.



’Durante los procesos anteriores locales se ha visto un favoritismo y una falta de profesionalismo de las instancias electorales y hacemos un llamado, esperamos y ponemos toda la disposición para que sea distinto a como ha sido en ocasiones anteriores’, afirmó.



Ante las campañas de hostigamiento que se han registrado en contra de la maestra Delfina Gómez, hoy precandidata única de Morena a la Gubernatura hizo un llamado a las instituciones para que se comporten a la altura ’y más allá que haya juego limpio, que los poderes fácticos y los poderes conservadores se den cuenta de que las instituciones van a estar en beneficio del pueblo mexiquense y no solo en beneficio de ellos’.



En tanto, que el diputado Faustino de la Cruz aseveró que hoy inicia la etapa para cambiar el rumbo del Estado de México pero debe ser un proceso democrático donde el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) garantice total transparencia, se apegue a defender la democracia, y ’que el Ejecutivo y sus aliados no utilicen los recursos públicos para coaccionar el voto y para amedrentar a los ciudadanos’.



Respecto de los posicionamientos del PRIAN durante la sesión solemne del consejo General del IEEM sobre ’defender’ al Estado de México de quien pretende acabar con sus instituciones consideró que actúan en una lógica de pretender engañar a la ciudadanía cuando justo son quienes han permitido que prevalezca la corrupción, la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos y de la falta de paz y armonía, y de la ausencia de una atención eficaz en salud.



’¿De qué quieren defender a los mexiquenses?, de los excesivos costos para movilizarse para que no haya oportunidades de trabajo, no haya transparencia, no haya austeridad, ni esclarecimiento a los feminicidios, que no haya libertad a los presos políticos, ¿para eso quieren defender la alianza perversa, hoy PRI-PAN-PRD?



El legislador afirmó que estos ataques y campañas que ha emprendido el PRI y su precandidata obedecen a que el arribo de Morena a la entidad significará austeridad, que los recursos e aplique en áreas prioritarias, la movilidad para garantizar su seguridad, para eficientar los servicios, para adelgazar el exceso de gasto burocrático, que el gobierno le cueste menos al pueblo y los programas sociales ya no sean programas clientelares.



Afirmó que la 4T significa la esperanza de los mexiquenses, después de 10 años de pobreza, e inseguridad, por ello los espectaculares de propaganda del tricolor sobre ’defender a los mexiquenses’, representan que quieren defender sus intereses, para seguir manejando el presupuesto a su libre albedrío y enriquecerse ilícitamente, para que sigan llevándose jugosas tajadas, que no haya transparencia y las cárceles estén saturadas’.



Los diputados morenistas afirmaron que desde la Legislatura local, y la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático denunciarán cualquier acto de violación a la ley, de falta de transparencia en el manejo de recursos públicos y actuarán en consecuencia de acuerdo a la reforma electoral federal.



’Hoy la coacción del voto, la compra del voto, todo es delito grave, y creo que pasado el proceso si tenemos todos los elementos, si ocurriera esta situación, hay una ley que tendrá que respetarse y la haremos valer’, afirmó De la Cruz.