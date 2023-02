Llama Alejandra del Moral a organizarse y unir esfuerzos

La precandidata a la gubernatura del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra Del Moral Vela, hizo un llamado a la militancia priista para organizarse y unir esfuerzos, hacer política entre ellos y demostrar lo que esta fuerza política ha hecho por la entidad mexiquense.



’Porque aquí nadie es más que nadie, todos somos iguales y esta batalla es para un ejército donde no haya tanto general, porque necesitamos tropa dispuesta a caminar’, señaló.



Alejandra Del Moral apuntó que el PRI tiene muchos hechos para demostrar lo que ha trabajado por el territorio mexiquense.



’A la gente no le importa si somos de izquierda o de derecha, a la gente lo que le importa es que le cumplamos lo que le prometemos, que tengamos palabra, porque lo que se dice con la boca se sostiene con los hechos’, indicó ante militantes priistas de Temascalcingo, San Felipe del Progreso y Acambay.



Manifestó además que se requiere de todos los priistas para consolidar un proyecto de unión que cambie el quehacer político.



’Nosotros los priistas sabemos qué hacer y hoy por eso vengo a convocarlos nuevamente, los vamos a rebasar porque sabemos hacer nuestro trabajo’, expresó.



’Demostremos nuevamente porque el PRI mexiquense es el mejor PRI de todo el país, demostremos nuevamente porque queremos tanto a esta tierra y porque hemos trabajado tanto por esta tierra’, puntualizó.



La precandidata comentó que el priismo sabe que el Estado de México requiere un gobierno preparado, capacitado, con experiencia y vocación de servicio.



’El cambio está en ser valientes para trabajar con todos, aceptar la crítica y sumar todas las opiniones, no vamos a permitir que dividan al Estado de México, los que nacimos, crecimos y hemos vivido en el estado, vamos a trabajar sin cansancio para que siga siendo para y de los mexiquenses’, sostuvo Del Moral Vela.