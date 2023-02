Llama Alejandra del Moral a caminar cada calle con amor por la tierra mexiquense

La precandidata a la gubernatura del Estado de México del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra Del Moral Vela, llamó a la militancia a acompañarla a caminar cada calle con amor por la tierra mexiquense.



’Los necesito, las necesito a ustedes; con absoluta humildad se los pido: ayúdenme, caminen conmigo, caminen con convicción, con valor, con amor por esta tierra’, expresó.



’Hagamos que sigan pasando las cosas buenas en el Estado de México, no queremos que enquisten una ideología política que solo retrocede y no avanza. Este es el proyecto de los valientes que queremos ir hacia delante y no hacia atrás’, expresó ante la militancia de Coacalco, Tonanitla y Nextlalpan.



Del Moral Vela reiteró su compromiso con la gente y con hacer un gobierno valiente, un gobierno que cumpla. ’Comprometernos con la gente nuevamente, estar cerca; hacer un gobierno que cumpla, hacer un gobierno valiente’, dijo.



Destacó que la valentía también pasa por ser humildes y por eso, en esta precampaña se está formando un ejército de valientes que haga alianza con la ciudadanía.



’Un ejército de valientes que aprenda a defender lo que hemos hecho bien. De valientes para cambiar lo que hemos hecho mal; de valientes para hacer una alianza con nuestros adversarios y con la ciudadanía’, agregó.



Del Moral subrayó que esta precampaña, en la que habrá recorrido 91 municipios en 25 días, fue importante porque le permitió darse cuenta que el priismo está comprometido.



Es ’un priismo de a de veras; un priismo que está listo, que cuando está unido, está comprometido y sabe la meta, es invencible’, resaltó.



’Nosotros somos valientes optimistas, valientes atrevidos, valientes que damos todo por nuestra tierra, valientes vanguardistas que siempre buscan renovarse y estar a la altura de las circunstancias, eso es lo que somos nosotros’, aseveró la precandidata.



Del Moral Vela recalcó que, ’si bien es cierto que no solo ganamos con el PRI, sin el PRI seguro perdemos, pero el PRI está más puesto que nunca para ganar’.