Este lunes se entregó el premio The Best, a mejor jugador del año calendario que otorga la FIFA, donde estuvieron nominados Lionel Messi jugador del Inter Miami, Erling Haaland, delantero del Manchester City, y Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain. De manera sorpresiva Lionel Messi fue el jugador que se llevó el premio The Best, siendo este su tercer galardón y segundo de forma consecutiva, superando los dobletes de Cristiano Ronaldo y de Robert Lewandowski.

Lionel Messi, actual jugador del Inter Miami, se llevó los dos galardones individuales más destacados que reconocen a lo mejor del futbol mundial, antes de terminar 2023 el argentino ganó el Balón de Oro, trofeo que entrega la publicación francesa France Football. En el año futbolistico Messi debutó ganando la Leagues Cup con el Inter Miami, además de llevar al equipo de la Florida a la final de la US Cup.