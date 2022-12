Líderes del PRI, PAN y PRD tienen por jefe a Claudio X. y grandes empresarios, confirma audio

Pese a que en incontables ocasiones la oposición ha expresado que no rinden cuentas a nadie, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, dio a conocer una serie de conversaciones en donde confirmarían que el empresario Claudio X. González Guajardo es quien reunió a los partidos PRI, PAN, PRD para crear la alianza Va por México y quien hasta el momento los lidera.



En su programa ’Martes del Jaguar’, Sansores exhibió unos audios donde se aprecia a Claudio X. González instruyendo a los dirigentes nacionales del PRI, PAN Y PRD para integrar la alianza política, la cual fue anunciada el 22 de diciembre de 2020 y registrada oficialmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) un día después.



A las reuniones y mesas de trabajo organizadas por Claudio X. González se encontraron varios empresarios y personajes como el director de la encuestadora Buendía y Laredo, Jorge Buendía y Javier Márquez.



La coalición Va por México la consumaron en la mansión de Claudio X, ubicada en Las Lomas en la Ciudad de México; sin embargo tras ver los fracasos constantes en las pasadas elecciones y el apoyo del PRI a la Reforma que amplía hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, decidieron deshacer la alianza.



Al poco tiempo, Claudio X. González lanzó otra coalición, cuyo nombre es ’Unid@s’, y que integra un grupo de políticos panistas, perredistas y algunos empresarios, como Gustavo de Hoyos, quien también formó parte de la alianza anterior.



Entre las conversaciones se aprecia al empresario organizando, el 9 de junio del 2020, el primer encuentro con los líderes de los partidos para acordar la alianza, indicándoles el lugar y fecha.



“No es ‘Alito’ quien está organizando, es Claudio, él pone la hora, cambia la casa”, expresó la gobernadora de Campeche.





¿Qué hace el señor Claudio X. González organizando a los presidentes de los partidos? Poniendo el lugar, la hora y la fecha de los encuentros… No se debe meter en lo que no sabe. Ya salió quién fue el patrocinador de la marcha en favor del INE. pic.twitter.com/eB8EOn1C5u — Layda Sansores (@LaydaSansores) November 30, 2022

En su momento el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, afirmó que la operación política ha recaído en los dirigentes de los partidos y que los empresarios Claudio X. González y Gustavo A. De Hoyos Walther no tenían injerencia en la alianza ’Va por México’ y que no la tendrían a futuro.’Seguimos avanzando por convicción (los integrantes de la alianza). Hace rato que no nos vemos (con X. González y De Hoyos) y las alianzas y los acuerdos para estos estados de la República (donde el PRI, PAN y PRD anunciaron que irán juntos en las elecciones de 2022) se hacen sin que ellos estén presentes, pues son decisiones de los partidos políticos’, aseguró Zambrano en una entrevista con Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela.