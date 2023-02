Liberan cuentas a García Luna y después cancelan proceso a Rosario Robles, así la SCJN

Hace unos días la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN) habría tomado algunas decisiones un tanto cuestionables luego de liberar las cuentas bancarias a Genaro García Luna y desestimar los cargos contra Rosario Robles por el caso de la Estafa Maestra.



El Gobierno mexicano confirmó que un tribunal mexicano ordenó desbloquear cuenta bancaria de Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, quien se encuentra amparada; sucediendo pocas horas después de que García Luna fuera declarado culpable en Estados Unidos por cinco delitos relacionados a vínculos y sobornos con el narcotráfico.



Indicaron que Linda Cristina Pereyra, quien fuera también socia de García Luna en la empresa GLAC, obtuvo el amparo por el décimo séptimo tribunal colegiado en materia administrativa de la capital mexicana, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la incluyera en la lista de personas bloqueadas desde el 9 de diciembre de 2019 tras ser acusada de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.



’La UIF había incluido a Pereyra Gálvez en la lista de personas bloqueadas como medida cautelar a efecto de que no pudiera realizar movimientos financieros mientras se resuelve el procedimiento penal, ya que formó parte de la trama de lavado de dinero encabezada por Genaro García Luna’, señaló el gobierno federal.



Pereyra Gálvez también enfrenta una demanda en una corte civil en Florida, Estados Unidos.



Esto, con la finalidad de repatriar a México 745,8 millones de dólares sustraídos ilícitamente del erario público mexicano y trasladados a Miami, en EE.UU.



Por la mañana, durante su conferencia de prensa habitual, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que su Gobierno ’no dejará’ el caso del exsecretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, pese al juicio que se lleva a cabo en su contra en Nueva York, pues buscará recuperar más de 745 millones de dólares.



De acuerdo con información del Gobierno mexicano, García Luna habría construido una ’red de corrupción’ y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos, por lo que ingresó una demanda civil en Florida para recuperar todo ese dinero desviado a través de compras de inmobiliario, vehículos de lujo y colección, entre otros.



’Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745,9 millones de dólares’, indicó Pablo Gómez, titular de la UIF el pasado 9 de febrero.



Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador desaprobó que mientras en Estados Unidos se comprobó que García Luna estaba vinculado al crimen organizado y de ahí provenía su riqueza, en los tribunales de México fueron liberadas las cuentas de la esposa del exfuncionario.



’Fíjense como esta el poder judicial de nuestro país, lamentablemente: el día en que están juzgando a García Luna, acá un magistrado del poder judicial, un tribunal del poder judicial, tres magistrados, descongelan las cuentas de la esposa de García Luna, como lo hicieron con (Luis) Cárdenas Palomino’, indicó.



Días después de la decisión de los magistrados, un juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur absolvió a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, del proceso penal que se seguía en su contra por el caso de la Estafa Maestra.



El juez Roberto Paredes aplicó el principio pro personaje y una interpretación conforme para determinar que la vía para sancionar a la exfuncionaria por no evitar los desvíos millonarios de la Estafa Maestra cuando fue titular de Sedesol y Sedatu es la administrativa, por lo que sólo podría ser inhabilitada para ocupar un cargo público o enfrentar una multa.



En consecuencia, sobreseyó el caso penal y absolvió a la exfuncionaria del delito de ejercicio indebido del servicio público que le fue imputado desde el año 2019 por la Fiscalía General de la República, proceso en el cual permaneció en la cárcel durante tres años.



El juez indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) no puede iniciar una nueva persecución penal por el mismo hecho que le imputó a Robles y dejó sin efectos las órdenes de presentarse cada 15 días a firmar ante las autoridades, la prohibición a salir del país y la prisión domiciliaria.



Ante esto la FGR informó que interpondrá una queja administrativa y apelará el fallo, así como procederá penalmente contra el juez.



’Respecto a la resolución de un Juez federal sobre el proceso de Rosario Robles, esta Fiscalía interpondrá una queja, y procederá penalmente como corresponda’, señaló en sus redes sociales la Fiscalía, encabezada por Alejandro Gertz Manero.



’Independientemente de que se apelará la resolución, no se puede permitir la violación a los principios legales y a la justicia más elemental’, señaló la FGR.



La FGR aseguró que hay pruebas del daño al patrimonio nacional por los desvíos de la Estafa Maestra y que, Rosario Robles, como titular de las áreas involucradas, en Sedatu y Sedesol, supo de los delitos y no avisó, ni los evitó.



La institución encabezada por el fiscal Alejandro Gertz Manero recordó que, hasta este momento, la cantidad saqueada supera los 5 mil millones de pesos por el que llamó, uno de los casos más escandalosos de corrupción y de daño patrimonial para el país: la Estafa Maestra.Con información de LOS ÁNGELES TIMES | ANIMAL POLÍTICO