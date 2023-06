Liberan a trabajadores detenidos por gobierno de Fernando Vilchis

Ecatepec, Méx.-Tras casi ocho horas de haber sido detenidos por la policía municipal, cuando realizaban una obra estatal para rehabilitar un parque en la colonia Ciudad Azteca, 18 trabajadores fueron liberados de la delegación Granjas Valle de Guadalupe, tras la exigencia de decenas de vecinos y la diputada Azucena Cisneros por la detención arbitraria de que fueron objeto.





La diputada del Distrito 8 local precisó que el inicio de obra fue un logro tras cuatro años de gestión ante el gobierno estatal, y en la que se dispone de recursos por 18 millones de pesos que deben ser ejercidos en tiempo y forma, pues de lo contrario se perderán sin beneficiar a la comunidad, y que sería terminada en fin de año para que sea inaugurada por la maestra Delfina Gómez, la próxima gobernadora.





Previamente, en el lugar de la obra, Azucena Cisneros se reunió con vecinos de la zona de Ciudad Azteca, quienes manifestaron su inconformidad porque se paró la obra y detuvieron los trabajadores, adicionalmente a que integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, afines a Isaac Hernández, del grupo del alcalde Fernando Vilchis, llegaron con pancartas para protestar contra la obra, amedrentar y descalificar a los vecinos y a la legisladora.



’Es muy grave que Fernando Vilchis enfrente a la comunidad, se lo he insistido, he sido prudente con él, a pesar de tanto reclamo que hay en las colonias, pero él insiste en amedrentar y parar la obra sin ninguna razón, pero con esta actitud, no gana él, ni gano yo, y sí pierden los vecinos’, aseveró la representante popular de Ecatepec.



En este sitio, también manifestó su inconformidad el dirigente Octavio Martínez quien lamentó que el Ayuntamiento actúe en contra de una obra estatal que beneficia a la comunidad, ante los severos atrasos que se enfrentan en el municipio sobre todo en deterioro de espacios públicos abandonados por décadas, por lo que anuncio que si es necesario presentarán una denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa.



’Es un tema de una obra pública que está etiquetada, hay un plazo para ejercer los recursos de aquí a diciembre, pues de lo contrario el presupuesto se va a otro rubro. La detención de los trabajadores es un absurdo, porque cuando alguien dice ser de izquierda se actúa con rectitud, y esta obra es en beneficio de la gente, entonces ¿por qué se detiene?’, cuestionó el morenista.





Decenas de vecinos, acompañados por la legisladora morenista acudieron a la delegación de Los Arcos, en Granjas Valle de Guadalupe donde permanecían detenidos los trabajadores y exigieron su liberación; al lugar también se presentó un representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, y fueron liberados entre 6 y 8 horas después de ser detenidos.





Anunciaron que iniciarán un Movimiento Municipal en contra de cualquier abuso de autoridad contra la gente, pues muchas acciones del gobierno local van en contra de la Cuarta Transformación.





En la delegación Los Arcos, familiares de detenidos denunciaron reiterados abusos de la policía municipal para remitirlos con los jueces conciliadores, donde son víctimas de corrupción, con multas de entre mil y 3 mil pesos, sin recibos oficiales, y por supuestas faltas administrativas cometidas.





Celso Guzmán, apoderado legal de la empresa Publicidad Ixoye denunció que tres empleados fueron detenidos en un retén por la policía municipal y los remitieron por portar tres cutter que usan para su trabajo.





’Se acercó una patrulla para practicarles una revisión de rutina, que es inconstitucional, en la revisión encuentran tres cutter, que son sus herramientas de trabajo porque reparten publicidad y colocan lonas, el oficial les dice que es un arma blanca y los va a presentar ante el MP’, denunció.





El abogado acudió al MP de San Agustín a buscar a los trabajadores, pero le informaron que ese delito no procedía y no se estaban ahí, y seguramente estarían en la delegación Los Arcos, en donde los encontró pero recibió informes hasta unas cinco horas después y le exigieron 4 mil 500 pesos por liberarlos por una supuesta alteración al orden público que nunca se registró.