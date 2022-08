Ley de Aguas actual retrata al salinismo: privilegia empresas y castiga a la gente

La Ley de Aguas Nacionales actual fue establecida en 1992 en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en beneficio de las grandes empresas, cediéndoles los derechos de las presas y canales así como otorgando permisos para explotar fuentes acuíferas.



Meses después de que fuera aprobada la ley y por decreto de Salinas de Gortari, en febrero de 1989 se creó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), convirtiéndose en la única y discrecional autoridad. De tal manera que las concesiones y asignaciones sólo le corresponderían y siguen correspondiendo a ella.



En 2021, durante el foro El derecho humano al agua: avances y retos en el Senado, Elena Burns Stuck, subdirectora general de Administración del Agua de la Conagua, dijo que desde 1992 y hasta ese día se habían otorgado 518 mil concesiones. Y eso no es todo, sino que todas han sido bajo la presión de los tribunales.



’Los tribunales dicen, no importa si hay veda, no importa si hay daños a terceros o si no hay disponibilidad del líquido, la Conagua está obligada a otorgar permisos. En este momento, en toda la nación y en nuestras oficinas centrales, se están otorgando concesiones al mayoreo en acuíferos y cuencas sobrexplotadas. (La Conagua) está obligada a otorgar concesiones en acuíferos y cuencas sobrexplotadas por órdenes de tribunales que nos dan 24 o 72 horas para otorgarlas, y si no lo hacemos nos aplican sanciones que van desde multas descontadas del salario del funcionario, inhabilitación o prisión’, dijo la funcionaria.



En su momento la funcionaria mencionó que hay compradores que apartan metros cúbicos por año sin siquiera haber realizado un estudio previo.



Desde la creación de la Conagua su dirección han pasado funcionarios como Cristóbal Jaime Jáquez, en el sexenio de Vicente Fox, quien había sido directivo de Femsa (Coca-Cola), de la Corporación Industrial Escorpión (la cual es integrada por empresas embotelladoras) y de Lala.



En agosto de 2006 La Jornada publicó que Jaime Jáquez permitió a la empresa Lala explotar 250 pozos en Cuatrociénegas, Coahuila.



Debido a ello ha perjudicado a la población; en julio del presente año, ocho de los 32 estados de México sufrían una sequía entre extrema y moderada, por lo que 1546 de los 2463 municipios del país se enfrentaban a la escasez de agua, según la Comisión Nacional del Agua.



Pedro Moctezuma Barragán, Coordinador del Programa para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) indicó que desde 2012 se trabaja para impulsar una nueva Ley General de Aguas, pero el Poder Legislativo ha pausado la discusión en el Congreso debido a los intereses de las empresas transnacionales.



’Estamos manifestándonos a favor del reemplazo de la Ley de Aguas salinista, la del 92, que nos impusieron los gringos por una Ley General de Aguas que podría ser aprobada en pocas palabras si hay voluntad política’, dijo el también integrante de la Coordinadora Nacional ’Agua para todos, Agua para la vida’ en entrevista con Álvaro Delgado.



’Un problema grave es que México se puso ‘de pechito’ para los intereses norteamericanos, con esta Ley de Aguas Nacionales se provocó que vinieran a México empresas productoras de cerveza, empresas productoras de legumbres, empresas refresqueras que están nutriendo el mercado norteamericano, entonces el fenómeno de la sequía lo estamos mitigando a costa de la sed y la enfermedad en nuestras comunidades’.



El Coordinador del Programa para la Sustentabilidad de la UAM precisó que México aún tiene oportunidad de sumarse a la lista de países que están tomando medidas en relación al medio ambiente, pero todo dependerá de la discusión del tema en el Congreso en septiembre.Con información de SIN EMBARGO